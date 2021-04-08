特力（2908）三月合併營收40.7億元，與去年同期營業額比較增加19.7％。其中貿易營收為25億 1千萬元，年增29％，台灣零售事業12億 7千萬元，年增3.5％，特力強調，台灣零售主要受惠於後疫情時代，民眾生活方式的改變，提升居家生活品質成為生活新常態，居家產業消費力，相對營收較去同期成長。

特力集團今日公佈三月份合併營收為新台幣40億7千萬元，與去年同期營業額比較增加19.7％。綜觀營收結構，三月份貿易營收為新台幣25億1千萬元，占整體營收比重62％；零售營收為新台幣13億元，占整體營收比重32％。貿易事業體三月份合併營收為新台幣25億1千萬元，本月份貿易營收較去年同期成長29％，顯示歐美拉貨力表現依舊強勁。即便在歐美各國疫情仍然嚴峻下，特力貿易出貨成長動能依舊穩健。目前全球疫情復熾，讓世界各國施打疫苗的速度和全球經濟復甦均面臨新的挑戰，特力貿易秉持誠信且努力耕耘，強化供應網絡的靈活度及適應力。在疫情影響且多變的經濟環境下，搭起全球零售商與製造商間穩定之貿易橋梁。

台灣零售事業三月份合併收為新台幣12億7千萬元，受惠於後疫情時代，民眾生活方式的改變，提升居家生活品質成為生活新常態，居家產業消費力，本月營收較去同期增加3.5％。面對消費者對居家環境和生活品質要求提升，特力改裝特力屋內湖及HOLA旗艦店，匯集全球居家好產品，結合空間體驗，強攻客製化商品與服務且推出複合式HOLA Kitchen，廚藝課程及外帶輕食服務。旗艦店之改裝可望刺激銷售，持續維持業績成長動能。

(工商 )