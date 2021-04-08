美歐亞綠能看見台灣政府對綠能產業的重視，以及台灣能源轉型的發展性及技術人才的優勢，於2019年8月正式進軍台灣投資再生能源；憑藉著在日本太陽能投資開發的成功經驗，美歐亞在台兩年內即開發多項大型電站，未來預計在台投資太陽能達1GW（百萬瓩）以上，預計專案總投資金額上看650至700億元不等。

而本次美歐亞旗下子公司永堯能源之六年期新台幣24.95億元聯合授信案為私募股權基金成功進行銀行聯貸，代表台灣銀行界已將視野放眼國際；本授信案也是美歐亞集團在台第一個聯貸案，分別由永豐銀行、凱基銀行、安泰銀行、富邦銀行聯合主辦，參貸行為國泰世華銀行，此授信案為一專案融資，總授信額度達24.95億元，自開案募集到結案僅三個月，是台灣金融市場對太陽能電站聯貸融資少見的結案速度，各家主辦行及參貸行參貸過案金額總和更高達34.5億元，十足顯示台灣銀行團對永堯一案及美歐亞集團的肯定，共同協力推廣綠色能源，響應台灣綠能政策，打造永續地球環境。

永堯全案採取分期分區方式進行，第一期15 MW（百萬瓦）預計於2021年年底併網發電，預計首年度發電量為19,710,000度電；第二期及第三期則預計於2022年第三季併網發電，屆時永堯50MW（百萬瓦）總和發電量將達42,705,000度。

永堯是彰化最大的地層下陷區，且為首座於不利農業經營區域單一最大型161 kV特高壓引接的太陽能電廠，本電站具高規格之設計及設備進行設置，為台灣首座使用台達電VPC認證之1,500伏逆變器之大型電站，其中模組採用聯合再生太陽能模組，161kV特高壓則是使用Hitachi ABB貨櫃型升壓站。

全球綠能發電佔比在2019年首度超越核能發電，環境保護團體建議台灣政府應加速能源轉型，而台灣政府近年來也積極推動綠能政策，邁向2025非核家園的目標，美歐亞綠能因應環境變遷及國際情勢不斷計畫及實施如何讓科技與生態並存，自2012年即獻身投入再生能源領域，初期將重心在日本，長期耕耘之下，業務範圍至今已橫跨四大洲、四十九個國家，開發建設兩百多個太陽能發電廠，也為全球八百多個太陽能發電廠提供專業太陽能工程技術諮詢。

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