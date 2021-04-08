畢業季將至，新鮮人求職要贏在起跑點，薪資當然高於起跑線！根據1111人力銀行調查發現，大學畢業生的期待起薪是32,796元，研究所畢業生的期待起薪為38,695元。第一份工作起薪逾3字頭，是新鮮人對求職市場的基本期待。為招攬一流人才，諸多企業釋出薪資大利多，甚至不用大學畢，起薪就逾35K。

在高性能聚合物工程領域鑽研超過三十五年的「鼎基先進材料」近期強力招募新血加入，高中職薪36-41K，大學畢38-43K。

鼎基為研究、開發與生產先進材料並以啟發創新為目標的全球領導廠商。鼎基先進材料表示，目前主力開徵「生產操作員」、「自動化技術人員」兩大類人員，條件為機械工程學、化學、電子工程、電機工程等科系畢業之高中職、或大學畢業的新血，及專業人才。

公司福利優，除一般基本項目外，公司還有團保、三節獎金、生日禮金、旅遊補助、子女教育獎學金、幼兒教育補助、生育補助等。員工滿1年年資就享有每兩年1萬元旅遊補助及3天有薪旅遊假。

此外，為國內唯一生產超過350噸的重型龍門加工機的公司「永鉅精密」，今年預計招募120人，開出工程、採購、行政、業務等多元職缺，向各界優秀人才招手。

永鉅精密總經理特助陳正芳表示，公司專門生產CNC工具機，年營業額達5億元，目前員工數近200人，近期預計招募85人，年底前將再招募35人，全年總計招募120人。至於重點招募職缺，陳正芳指出，目前最缺乏的是工程領域人才，主要徵求工具機組裝人員，而在採購、行政、業務方面亦有相關人力需求，文、理組皆可前往應徵。陳正芳強調，公司最需要的是「在地」、「肯學」的人才，學歷不是問題，只要具有學習熱忱，同仁都很願意傳承。

(中時新聞網)