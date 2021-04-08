LED元件及封裝廠立碁(8111)今日參加櫃買市場業績發表會，董事長童義興表示，公司轉型應用於電競及電動車等成長領域，未來打入特斯拉供應鏈是沒有問題的；立碁第一季營收年增47%，全年以成長三成為目標。

立碁公司去年營運逆勢成長，且轉型效應顯現；2020年營收9.46億元，年增約21%；毛利率35.97%，比前年提升約6.2個百分點；營業利益1.41億元，年增近3倍；淨利1.34億元，年增約9成，每股淨利1.23元，優於前年之0.62元。董事會已決議股利分派，每股現金股利0.9元。

立碁今年3月營收1.07億元，年增41.78%；第一季營收2.76億元，年增47.08%。

立碁兩岸均有設廠，目前70%的產能來自於台灣，主要產品為LED元件及模組。公司也往下游的封裝整合發展。並在運用於電動車的二輪及四輸也有進展。

立碁公司看好五大成長動能，包括系統封裝元件SIP，強攻電競產業；在電動車領域，以儀表產品及燈具為主。非可見光紅外線，則可運用5G產業、智慧物聯網、安控產業和智慧影像辨識系統等；在非可見光紫外線，應用於水產業。

其中，SIP(系統封裝元件)，應用於電競產業、智慧物聯網、3C系統產品等。成長動能之二的模組，運用於電動車產業；立碁近年轉進至電動車輛產業持續深耕，已於今年在出貨量和營收上大幅度的成長。

成長動能之三，非可見光(紅外線)。IR產品是近年立碁產品發展的重點之一，應用於安控、5G產業、智慧物聯網、AR和VR等新興產業。成長動能之四為(IR)紅外線模組產品，可應用安控產業和智慧影像辨識系統等產業。成長動能之五為非可見光(紫外線)UVC，公司擁有多件發明專利，可應用於家庭用水、公共用水、商業用水及工業用水，呈現逐年翻倍成長。

(時報資訊)