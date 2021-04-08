台灣奈微光今日宣佈，推出全世界第一顆可量產矽基中遠紅外光子晶片正式登場，可望為矽光子領域市場帶來無限商機。

台灣奈微光於2019年起，透過產官學的方式投入於矽光子領域，是全世界第一家基於CMOS製程的感測IOC設計公司，利用矽光子技術可實現快速光電轉換與光譜訊號處理等功能，除了能夠縮小模組，在功率消耗和成本上能夠達到大幅度的降低，可靠度上也有顯著的提高。

半導體科技在台灣發展技術成熟穩定，產業鏈完整，並運用在許多現代化生活及重要儀器上，然而以現有的中紅外光發展技術，通常只有化合物半導體的材料才能具備發射及偵測長波長紅外光線的特性，成本價格上過於昂貴，無法真的普及於所有的消費民眾，因此台灣奈微光集結來自各大科技大廠的專業人才，組織專門的研發團隊，費時近2年終於利用獨特的矽基設計，並結合台灣既有的CMOS製程，開發「矽基中紅外光之光源與偵測器晶片」，成本上與市面上同屬性商品相比便宜數十倍，此外晶片性能更佳，體積上也更小，可以透過CMOS矽晶圓廠快速量產，是目前矽光子晶片產業最新的技術產物。

台灣奈微光表示，為了使矽光子晶片更加普及的運用，公司突破傳統學術研究的限制，把不可能變成可能，將「矽基中紅外光之光源與偵測器晶片」變成可以大量生產，一般的消費者就可以輕鬆購買的產品，除了價格經濟實惠，在使用性上也可以達到一機多用的功能，民眾不再需要同時配戴多種儀器。未來公司也會將晶片技術與手機、手錶、無線耳機、以及各種隨身配備等科技產品做結合，並應用於生活、健康醫療、食品安全及高端機台檢驗等等，期望將產品更大規模的推廣至消費者市場與多類應用場域。

隨著現代人健康預防的意識逐年上升，但是用於健康檢測儀器中的技術產物通常價格高昂，且在功能上也都較為單一，無法單靠一種晶片就達到全身的檢測效果，然而台灣奈微光所研發的矽光子晶片，預計不但可以做到一機偵測多種人體生理訊號(如心跳、脈博、血氧、溫度、血壓等)的功能，也能透過精密量測載體，期望在未來可建置即時生理監測的奈微光AI健康雲，將以往需要自行手動更新或記錄的被動方式，轉換為儀器主動回饋大數據資訊，落實個人數字健康管理。

(時報資訊)