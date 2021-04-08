台股8日開低走高收連四紅，外資仍偏匯入並買超，激勵新台幣也同步開低後轉升，盤中一度衝向28.4元邊緣，午後進口商及壽險進場買匯，終場由升翻貶，上演股匯不同調，收在28.43元兌1美元，僅小跌0.3分，終結連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量6.22億美元。

外匯交易員指出，美股收在平盤上下，欠缺方向指引，台股走自己的路，開低後隨即反轉上攻，最後集中市場大漲111點，收在16,926點、續創新高。外資仍編匯入，買超力道縮小至新台幣11億元，加上有出口商拋匯需求，帶動新台幣開盤雖小貶，也立即反轉走揚，盤中並延續前一個交易日測試升破28.4元。

外匯交易員認為，匯市量能連續二個交易日明顯減少，外資匯入力道有限，出口商實需拋匯量也不大，另一方進口商、壽險、投信進場買匯，二邊互為拉鋸，波動區間不脫7日的範圍，最後仍守住28.4元價位。匯市欠缺明確的方向指引，若外資及進出口商仍無特別的動作，短線新台幣應續在目前區間整理格局居多。

(工商 )