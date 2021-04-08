2021大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動，預計9日深夜11點起駕，隨即南下，預計10日零時起行經龍井區，台中市警局烏日分局，預估遶境活動帶來的人潮、車潮將帶來交通及治安的考驗，8日公布將從10日0時起至晚間8時，實施交通管制，希望民眾配合員警疏導措施，以維持人車安全、交通順遂。

烏日分局指出，管制時間為10日（星期六）0時至20時，並視車流情形實施機動彈性調整，管制路段如下：

一．龍井區沙田路六段向上路口至大肚區沙田路一段和興路口沿線實施彈性車道調撥，於鑾轎南下時，彈性調撥北上內側車道，供南下車輛行駛。

二．烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利起駕及回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

中市警局烏日分局8日公布大甲媽祖遶境期間管制措施，圖為大度橋管制作為。（烏日分局提供／黃國峰台中傳真）

管制路口部分：

三．龍井區沙田路四段與中華路口、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四至六段車輛，改由中華路行駛。並於去程及回程時，沙田路六段與中山路一段口至沙田路四段龍井加油站，外線及慢車道規劃行人徒步專區。

四．大肚區路口管制部分，禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段大甲媽祖遶境沿線，包含沙田路二段與自由路口南端、自由路與仁德路口、自由路與平和東街口、自由路與自治路口、自由路與華山路口、自由路與萬興路口、沙田路三段與自由路口北端。

中市警局烏日分局8日公布大甲媽祖遶境期間管制措施，圖為大肚區管制作為。（烏日分局提供／黃國峰台中傳真）

烏日分局指出，將於各重要路口，編派警力實施交通指揮疏導管制，請各位用路人能配合，以維護交通安全及秩序。

(中時 )