電動車市場需求上升，各大車廠都想搶佔先機，甚至還傳出連科技巨頭蘋果也想分一杯羹，擴大在電動車產業的版圖；通用汽車（General Motors）總裁羅伊斯（Mark Reuss）稱，該公司目前正在測試電池等技術，以降低電動車電池成本，他還透露，這將會是絕對電動車產業成敗的關鍵技術。

根據《路透社》報導，羅伊斯透露，通用汽車正在測試各種化學電池、技術和製程，以降低電動車電池成本，同時減少依賴鈷這類價格起伏波動較大的金屬；羅伊斯在投資人會議上表示，該公司正為其2025年推出的新一代Ultium電池做試驗，並針對專有技術進行微調，降低電動車電池成本以取代過往比馬力大小的競逐，而這也將左右在電動車市場的成敗。

通用汽車表示，該公司希望能將電池成本從每千瓦150美元降至100美元；該公司主管還指出，預計其未來電動車電池續航能力可達100萬英里以上，且每次充電再續航500至600英里。

羅伊斯提及與新創電池公司SES合作關係表示，通用汽車持續在降低電動車電池成本，以及提高能源密度努力，也對不同的夥伴和技術採開放態度；他進一步稱，隨著電動車產量的增加，供應鏈也可能將隨著鈷、鎳的需求飆升而失衡，通用汽車正在努力，尋求減少對某些金屬的依賴。

(中時新聞網)