甫於日前上任的屏東醫師公會理事長江俊逸，除耳鼻喉科專長外，更考取甲級廢棄物專業處理技術人員證照、針灸專科醫師及老年醫學專科醫師，身懷十八般武藝，未來盼能整合醫師人力，鼓勵基層投入到宅醫療，彌補偏鄉資源不足困境。

江俊逸說，15年前因被少年騎車撞擊，造成肋骨及肩胛骨骨折，痊癒後常頸肩背痛，遍尋名醫但成效有限，因緣際會下透過針灸診治，情況有顯著改善，於是激發他去報考中國醫學大學針炙研修班。

另外一直思考醫療院的可燃性廢棄物，從收集、運送、焚化、再回收過程，如何管控及採用何種處理，才不會造成環境汙染，2018年決定報讀屏東科技大學甲級廢棄物處理專業技術人員學分班，並順利通過考試取得資格。

他笑說，以超過6旬年紀到校進修，第1堂課走進教室，全班立即起立問好，他才羞怯回應，自己是來上課、而不是授課，教授點名時也驚訝表示，「這是我教過最年長的學生，比我還大」。

有感於少子化加上人口老化，老人照顧將成為日後醫療保健重心，江俊逸再次展開新的學習，並考取「老年醫學專科醫師」資格，希望為長輩提供更周全與友善的醫療照護。

江有感而發地說，政府發展長照2.0，認為醫師職責不能再侷限於院所內，這念頭來自同樣從醫的父親，常看他提著醫師包到病患家看診，因此鼓勵基層醫師走向社區服務，尤其在醫療資源較為缺乏的偏鄉，盼能深入住家從事居家整合醫療，善盡身為醫師的社會責任。

(中時 )