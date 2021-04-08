中國國家主席習近平先前下令「制止餐飲浪費行為」，中國官媒也齊聲譴責近年盛行的吃播文化，相關影片遭大量下架，許多直播主帳號也被刪除，引發吃播行業的失業潮。不過近日直播平台掀起了一波「海量喝播」熱潮，直播主在影片中挑戰喝酒，有些人挑戰一次喝下好幾瓶烈酒，甚至還有直播主喝到吐，以此來博取觀眾眼球。

近日直播平台上，有許多分享美食的影片，實際上是「喝酒挑戰」，直播主拿出好幾瓶號稱很易醉的酒，直接就在鏡頭前「對著瓶吹」，有些酒量不好的直播主也搭上這股風潮，豁出去猛喝，甚至還喝到吐。

其實不少「喝播」直播主是年輕女性，由於她們的形象與「海量」相當反差，也因此更加吸睛，一名女直播主最紅的一則影片就是以喝播為內容，播放量高達173萬，在這則影片當中，直播主和另外幾個年輕女性互相拼喝60度烈酒，其中一人甚至醉暈在了廁所裡，最終由同伴將她扛了出來。

（圖／翻攝人民日報）

因喝酒影片的同質性較高，有的人為了追求花樣，「喝得多」已不是重點，而是要「喝得急」、「喝得怪」，一名直播主發明了「擠壓式」喝酒法，把酒瓶裡的酒都倒在塑膠瓶裡，用嘴堵住瓶口，再把瓶子用手使勁一擠，滿滿一瓶酒瞬間擠下了肚；另外一名直播主則特製了一個巨大的酒杯，目測能裝下好幾升的酒，他挑戰的是一口氣把這一杯酒全都喝下去。

（圖／翻攝人民日報）

對於網上出現的吃播喝播影片，北京回龍觀醫院酒藥依賴病房主任楊可冰指出，「如果每周都高頻率喝酒，而且形成規律性飲酒，肯定會出問題的，無異於拿命換錢。」她認為直播平台有責任加強監管類似影片，「平臺不能賺黑心錢，做喝播的人也應該為個人健康著想，別拿命換錢。」

部分直播平台目前已針對此類影片採取管控措施，若是搜尋「喝播」、「海量喝播」等關鍵詞，就會彈跳出相應提示或直接不予顯示。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)