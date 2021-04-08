梁心頤今出席公益記者會。（紅心字會提供）

梁心頤（Lara）今（8日）舉辦新單曲〈戒掉你〉發布記者會，除了演唱新歌，她還擔任紅心字會助老大使，呼籲社會大眾，用心傾聽弱勢長者的需求；新歌講敘戒掉對自己不健康的部分，讓自己更好更棒，Lara透露自己也想要戒掉一個人，這個人是他朋友的朋友來台灣玩，雙方只認識兩周，這段感情根本還沒開始、也沒有所謂的結束，對方難忘前女友而無法展開新戀情。

她曾封鎖對方卻又夢到對方，戒掉的過程中居然還失眠了，「覺得戒感情就像減肥一樣，越告訴自己不能吃甜食但是越會想要吃」，Lara笑說其實自己「很好追」，以前喜歡有才華又帥氣的男生，如今可能年紀大了，反倒喜歡善良、幽默又負責任的男人，希望下一段感情的對象中英文都能溝通，不排斥大一輪年的男生或閃婚。

她前陣子因疫情影響，原本要到美國修心理學課程卻因此停擺。疫情看似阻斷各種規劃，但其實意外開拓了她更多不同可以去嘗試的新視野， 「例如這次新歌，我就嘗試著要突破以往所唱過的情歌，我想唱出在我這個階段最有共鳴主題的情歌」。

(中時 )