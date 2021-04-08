日前桃園市消防局因民安演習場勘出動大批消防車引發民眾熱議，8日演習正式上場，本次災害設定為桃園發生豪大雨，隨後發生地震產生複合式災害，各單位將依據災情進行綜合性災害搶救演練，包括土石流災害演練、水利設施災害搶救、災情查通報等共13個評比項目，整個演練過程迅速確實，約40分鐘就演練結束。

為強化各單位救災效能與協調運作機制，桃園市政府在8日舉行「桃園市110年全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習」，演練場地位在新屋反恐訓練中心。本次演習運用警政署反恐中心既有建物，以實地實景進行演練，更首度邀請新屋、楊梅與觀音區等鄰近高中職及開南大學等學生，共同參與大量傷病患救助演練，實際演練取代觀摩，加深學生防救災意識與能力。

演練項目一共13項，包含防汛及土石流緊急應變、航空器及捷運事故搶救、震災建築物倒塌暨油氣管線震損搶救、毒性化學物質災害搶救與避難收容等主題。動員桃園市各防災編組單位、新屋區公所、各事業單位、民間團體、中油公司、鄰近縣市及國軍部隊等參與演練。

市府目前已完成建置轄管257所各級學校為震災短期避難收容場所，本次收容演練邀請新屋區大坡國小附近社區民眾共同參演，擴大市民參與，知悉住家附近學校避難場地。此次演習同步發送疏散避難警報測試訊息，至新屋區手機用戶，讓演練更為逼真。

(中時 )