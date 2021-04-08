想要入手5G手機，而且有固定預算考量，不希望花一筆打大錢嗎？多虧了晶片廠、手機廠等多方努力，當前5G手機不再僅有昂貴的高階機種可選，也有不少價格親民的選擇在台推出。今（8）日正式發表的OPPO Reno5 Z即是其一。這一款手機今日開放預購，外觀設計延續了OPPO一貫風格，在意手機「顏值」的你絕不會失望。

OPPO Reno5 Z主打輕「輕潮美學」四大特點。「輕」指的是機身超薄，僅7.8mm，重量僅173g，是市面上最輕巧的5G手機之一。提供液態黑以及宇宙藍兩種顏色。晶亮的機身外觀以蝕刻工藝呈現漸變色彩，在不同的光線及角度下可嶄露出不同的光澤效果及面貌，俐落又唯美。而且外框也隨著漸變色設計而走，上到下呈現令人印象深刻的一體性。此外，特別一提的是宇宙藍款式在防指紋上更為出色，在意手機「清潔感」的朋友可特別留意！

OPPO Reno5 Z包裝盒。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z包裝盒。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z包裝內容物，除了30W VOOC閃充充電器、還有3.5mm耳機一副以及USB-C充電線、透明保護殼等。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z包裝內容物，除了30W VOOC閃充充電器、還有3.5mm耳機一副以及USB-C充電線、透明保護殼等。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z左側。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z左側。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z右側。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z右側。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z頂端。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z頂端。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z底部保留3.5mm耳機孔，可以一邊充電一邊使用耳機。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z底部保留3.5mm耳機孔，可以一邊充電一邊使用耳機。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z機身蝕刻工藝呈現漸變色彩，不同持握角度可呈現不一樣機身顏色，風格多變。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z機身蝕刻工藝呈現漸變色彩，不同持握角度可呈現不一樣機身顏色，風格多變。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z獨家相機美學，拍出最「潮」風格。OPPO Reno5 Z擁有4800萬畫素主鏡頭及1600萬畫素前鏡頭，延續Reno5系列的影像拍攝基因，支援人像留色、流光人亮的特殊功能；攝錄功能也十分豐富，全新升級的AI錄影增強，結合「超級動態夜景」及「LIVE HDR」，從白天拍到黑夜都可清晰紀錄影像。此外當然支援超級錄影防手震。

「美」的觀點則是強調外觀美、螢幕美、拍照美等層面。除了上述外觀與拍照的功能，OPPO Reno5 Z採用解析度2400 x 1080 的6.43吋AMOLED螢幕，搭配打孔螢幕設計，整體來說螢幕對機身佔比也相當出色，讓6.43吋的手機持握在手中仍有一種輕薄的感受。整體機身也採用一體成型玻璃，可讓主鏡頭看來更為完整，讓手機本體更具一體性。

OPPO Reno5 Z採用打孔螢幕的設計，前相機位在頂端左側。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z採用打孔螢幕的設計，前相機位在頂端左側。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z採用打孔螢幕，螢幕對機身佔比亮眼。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z採用打孔螢幕，螢幕對機身佔比亮眼。（黃慧雯攝）

「學」則是特別指OPPO獨家的ColorOS 11系統。本次優化了遊戲愛好者的體驗感受，可透過「全沉浸模式」盡情感受遊戲體驗；怕錯過重要通知則可開啟「遊戲彈出視窗通知」。

迎接5G新時代來臨，OPPO Reno5 Z搭載MediaTek Dimensity 800U的八核心5G處理器，更支援雙5G SIM卡（支援5G＋5G雙卡雙待，三卡槽設計，可同時放兩張SIM卡與microSD卡）。OPPO Reno5 Z運用了360°環繞天線3.0技術，無論從哪一個角度握持手機，電信訊號都能夠維持穩定暢通，再也不怕在重要關頭時斷線，或是遠距通訊的訊號不穩。

OPPO Reno5 Z採用三卡槽，可同時放入兩張5G SIM卡以及microSD卡。（黃慧雯攝）
OPPO Reno5 Z採用三卡槽，可同時放入兩張5G SIM卡以及microSD卡。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z電池為4310mAh，盒內附有OPPO 30W VOOC閃充4.0充電接頭，充電5分鐘即可持續通話2.9小時。OPPO Reno5 Z單機建議售價NT$11,990元，官方為回饋消費者將提供全通路優惠，讓消費者可以更優惠的價格NT$10,990元入手OPPO Reno5 Z。

預購通路：網路通路4月8日16:00起至4月16日15:59於OPPO網路商店與各大網路購物平台（PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網、udn買東西購物中心）預購，可獲限量Jo Malone香水 30ml不挑款一瓶；4月9日至4月16日期間，全台OPPO體驗店推出獨家預購禮，凡預購即送出限量的Fujitek 富士電通變頻勁道筋膜槍（市價NT$1,880）等最高總價8,000元預購禮！再於指定活動頁面完成登錄，享12個月螢幕意外保障。於兩者通路預購者，皆可獲6個月延長保固，以上贈品數量有限。

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(科技)

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