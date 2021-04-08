想要入手5G手機，而且有固定預算考量，不希望花一筆打大錢嗎？多虧了晶片廠、手機廠等多方努力，當前5G手機不再僅有昂貴的高階機種可選，也有不少價格親民的選擇在台推出。今（8）日正式發表的OPPO Reno5 Z即是其一。這一款手機今日開放預購，外觀設計延續了OPPO一貫風格，在意手機「顏值」的你絕不會失望。

OPPO Reno5 Z主打輕「輕潮美學」四大特點。「輕」指的是機身超薄，僅7.8mm，重量僅173g，是市面上最輕巧的5G手機之一。提供液態黑以及宇宙藍兩種顏色。晶亮的機身外觀以蝕刻工藝呈現漸變色彩，在不同的光線及角度下可嶄露出不同的光澤效果及面貌，俐落又唯美。而且外框也隨著漸變色設計而走，上到下呈現令人印象深刻的一體性。此外，特別一提的是宇宙藍款式在防指紋上更為出色，在意手機「清潔感」的朋友可特別留意！

OPPO Reno5 Z包裝盒。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z包裝內容物，除了30W VOOC閃充充電器、還有3.5mm耳機一副以及USB-C充電線、透明保護殼等。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z左側。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z右側。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z頂端。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z底部保留3.5mm耳機孔，可以一邊充電一邊使用耳機。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z機身蝕刻工藝呈現漸變色彩，不同持握角度可呈現不一樣機身顏色，風格多變。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z獨家相機美學，拍出最「潮」風格。OPPO Reno5 Z擁有4800萬畫素主鏡頭及1600萬畫素前鏡頭，延續Reno5系列的影像拍攝基因，支援人像留色、流光人亮的特殊功能；攝錄功能也十分豐富，全新升級的AI錄影增強，結合「超級動態夜景」及「LIVE HDR」，從白天拍到黑夜都可清晰紀錄影像。此外當然支援超級錄影防手震。

「美」的觀點則是強調外觀美、螢幕美、拍照美等層面。除了上述外觀與拍照的功能，OPPO Reno5 Z採用解析度2400 x 1080 的6.43吋AMOLED螢幕，搭配打孔螢幕設計，整體來說螢幕對機身佔比也相當出色，讓6.43吋的手機持握在手中仍有一種輕薄的感受。整體機身也採用一體成型玻璃，可讓主鏡頭看來更為完整，讓手機本體更具一體性。

OPPO Reno5 Z採用打孔螢幕的設計，前相機位在頂端左側。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z採用打孔螢幕，螢幕對機身佔比亮眼。（黃慧雯攝）

「學」則是特別指OPPO獨家的ColorOS 11系統。本次優化了遊戲愛好者的體驗感受，可透過「全沉浸模式」盡情感受遊戲體驗；怕錯過重要通知則可開啟「遊戲彈出視窗通知」。

迎接5G新時代來臨，OPPO Reno5 Z搭載MediaTek Dimensity 800U的八核心5G處理器，更支援雙5G SIM卡（支援5G＋5G雙卡雙待，三卡槽設計，可同時放兩張SIM卡與microSD卡）。OPPO Reno5 Z運用了360°環繞天線3.0技術，無論從哪一個角度握持手機，電信訊號都能夠維持穩定暢通，再也不怕在重要關頭時斷線，或是遠距通訊的訊號不穩。

OPPO Reno5 Z採用三卡槽，可同時放入兩張5G SIM卡以及microSD卡。（黃慧雯攝）

OPPO Reno5 Z電池為4310mAh，盒內附有OPPO 30W VOOC閃充4.0充電接頭，充電5分鐘即可持續通話2.9小時。OPPO Reno5 Z單機建議售價NT$11,990元，官方為回饋消費者將提供全通路優惠，讓消費者可以更優惠的價格NT$10,990元入手OPPO Reno5 Z。

預購通路：網路通路4月8日16:00起至4月16日15:59於OPPO網路商店與各大網路購物平台（PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網、udn買東西購物中心）預購，可獲限量Jo Malone香水 30ml不挑款一瓶；4月9日至4月16日期間，全台OPPO體驗店推出獨家預購禮，凡預購即送出限量的Fujitek 富士電通變頻勁道筋膜槍（市價NT$1,880）等最高總價8,000元預購禮！再於指定活動頁面完成登錄，享12個月螢幕意外保障。於兩者通路預購者，皆可獲6個月延長保固，以上贈品數量有限。

(科技)