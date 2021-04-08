高雄首座現代化魚港鼓山魚港，為高雄遠洋漁業發祥地，後來因魚業重心從哈瑪星轉往前鎮魚港，鼓山魚市場就此沒落，目前淪為停車場用地。高市府向高雄漁會承租第一拍賣場，斥資1.9億元改造活化，最快明年2月完工，估計帶來3億觀光財。

鼓山魚市場位在鼓山輪渡站旁，建物結構及屋頂因海邊環境造成鏽蝕裂化，漁業文化及觀光優勢難以發揮。地主高雄漁會將該地出租給業者做停車場使用。

鼓山漁市場老舊不堪，圖為第三拍賣場，鋼筋裸露將全數拆除。（柯宗緯攝）

鼓山魚市場目前出租為停車場。（柯宗緯攝）

陳其邁8日前往該地視察指出，過去鼓山魚市場是遠東最大的遠洋漁業中心，造就哈瑪星繁榮，養活眾多漁業人口。市府將延續哈瑪星的歷史記憶、建築特色，短期規畫公共空間的開放，帶動周邊休閒觀光，串起鹽埕、哈瑪星及旗津觀光人潮。

陳其邁表示，未來鼓山魚市招商為長期目標，將打造漁業展示、漁獲銷售、餐飲休憩的綜合性空間，挑戰更高經濟附加價值，再現哈瑪星昔日風華。

鼓山漁市場即將活化，高雄市長陳其邁（前排右三）8日表示，未來可望串連駁二、棧貳庫等地，形成觀光廊道。（柯宗緯攝）

海洋局副局長黃登福指出，第一拍賣市場將保留既有魚市場建物結構，規畫為通透性佳的室內空間，設置漁業文化、產品展售、食魚教育及餐飲休憩空間，第二拍賣場舊址增建互動式裝置藝術、戶外景觀地標，並拆除第三拍賣場危樓進行景觀綠化工作及節點廣場規畫。

海洋局表示，未來將引入鼓山輪渡站疏運人潮，並透過招商注入商業觀光人潮，推估到訪人數約為每年300萬人次，預估每年將帶來3億元觀光效益，希望打造台版築地市場。

鼓山漁市場老舊不堪，圖為第一拍賣場。高市府向高雄漁會承租，將進行整體活化。（柯宗緯攝）

(中時 )