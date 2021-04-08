新財管方案上路，不只多家銀行搶攻，資產管理業者也看好這塊大餅。國內主動研究外國金融商品多年的TAROBO大拇哥投顧8日宣布，已搶先與亞洲知名基金避險公司UG Investment Advisers合作，為多家OBU及OSU提供行政協助服務，作為拓展其OBU及OSU業務的第一步，以期能提供OBU及OSU客戶更即時與優質的服務。

大拇哥投顧董事張澤民表示，配合金管會的政策願景及限令大鬆綁，金融商品將會越來越多樣，為提供高資產客戶的更多優質商品選擇，因而選定於美國證券交易委員會（SEC）註冊的UG Investment Advisers做為合作夥伴。該公司於過去四年中兩度榮獲國際權威機構HFM集團頒發的亞洲避險基金年度最大獎─「最佳基金管理公司」，相當於避險基金界的奧斯卡最佳導演獎，獎項評估著重風險調整後的報酬─夏普值，可說是另類投資界最具權威的獎項。

另外，由全球最大的避險基金數據平台Eurekahedge所公布的Asian Hedge Fund Top 10 Table，該公司旗下基金亦是唯一於2019年及2020年蟬聯前十的基金。

UG Investment Advisers成立於1998年，為亞洲除日本外最早成立、經驗最悠久的避險基金公司之一，有別於其他以H股（中國註冊，香港上市）投資為主的避險基金，當中國於2003年甫開放外資（QFII）投資A股之際，該公司即於當年5月成立第一檔專注於中國A股的避險基金，為大中華避險基金的先驅。截至2021年2月，UG Investment Advisers的資產管理規模超過32億美元。

自金管會於去年8月公布財管2.0後，國內高端金融商品、業務正快速的成長，對於國內新興金融商品研發能力，TAROBO內部評估台灣將會有更多特色金融商品出現，有望提昇國內財管業者的服務，吸引許多潛在的台灣投資者回流。

(工商 )