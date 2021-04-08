法務部定於4月9日召開檢察官人事審議委員會，討論遴選檢察長名單，9名票選檢審委員8日下午召開會前會，推出12名檢察長入圍名單，將於9日檢審會討論後，供法務部長蔡清祥勾選其中6人。

法界入士推測，若以法務部長蔡清祥人事任用的「年輕化」考量，今年首派的檢察長，以37期的廉政署主祕馮成呼聲較高，36期台高檢檢察官蘇佩鈺因為女性，有女性保障優勢，另27期的法務部參事洪培根，因負責法務部調查富商翁茂鍾與司法人員不當交往案，亦有可能出線。

票選檢審委員8日是針對37位有意願遴任檢察長之候選人中，推薦6名檢察長缺額之一倍人選共12位，經多輪討論及表決後，決定向檢審會推薦12人入圍名單如下：

張宏謀 台中高分檢署主任檢察官 26期

洪培根 法務部參事 27期

姜貴昌 台高檢署主任檢察官 27期

林嚞慧 法務部保護司副司長 32期

蔡宗熙 台中高分檢署檢察官 34期

謝名冠 台中高分檢署檢察官 34期

鍾和憲 台南高分檢署檢察官 35期

張春暉 法務部參事 36期

戴文亮 台高檢署檢察官 36期

蘇佩鈺 台高檢署檢察官 36期

馮 成 法務部廉政署主任秘書 37期

黃智勇 台中高分檢署檢察官 37期

(中時 )