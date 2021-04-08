石門水庫水位跌破35％，市長鄭文燦日前主持抗旱應變會議時宣導節水措施，要提升家庭及工業用水節水率，水塔業者表示近期詢問電話增多，但實際購買數量並未增加，前往民宅維修水塔時，民眾也多表示「水很珍貴不能浪費」。此外，龍潭區公所也已備好3座戰備水井，等市府下令啟用後就會運作。

桃園地區為實施減壓供水的黃燈，市府持續宣導節水措施，提升家庭及工業用水節水率。龍潭在地40年販售水塔的業者王先生指出，目前致電詢問的民眾數量增加，實際上還未造成搶購潮，推測早期桃園地區約20年前曾大缺水，民眾當年早已添足水塔，「每戶至少3座」，以至於目前還沒有添購需求。

不過王先生也表示，在中南部的同業「最近都忙翻了，尤其抽水馬達業者。」王先生說，目前還未正式進入供5停2窘境，但民眾多半都有節水意識，近期前往民宅維修水塔，過去民眾都毫不心疼直接把水放光，但現在都會要求「老闆你等一下再來」，讓水塔的水位因使用下降後，再來修繕。

市府也將持續整備各戰備水井及儲水水塔數量，未來一旦進入供5停2的限水階段，將即時啟用戰備水源因應。龍潭區公所也早已整備完畢，去年底就盤點所有水源，目前有3個戰備水源包括龍潭運動公園、富林里集會所以及清水坑，必要時各里也準備備用水塔，未來在停水時將出動水車協助載水，過程由市府統一調度。

水塔業者王先生也提醒民眾，定期檢查家中水塔管線狀況，避免損壞漏水，不只浪費珍貴的水資源，水費也恐攀升。

(中時 )