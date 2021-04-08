一位小孩竟然沉迷手機到詛咒親生父母。(翻攝爆怨2公社)

科技日益進步，卻也造成許多孩童太過依賴3C產品，整天沉溺在遊戲之中，最終導致價值觀偏差。一位小孩因為爸媽不讓儲值虛擬遊戲幣，竟發文詛咒雙親「希望他們趕快往生。」讓網友看了直搖頭表示，「白養了。」

一位網友在臉書「爆怨2公社」上分享，近日在遊戲群組看見一段對話，有小孩竟然沉迷手機到詛咒親生父母，氣憤表示，「父母怎麼那麼機車，剛領薪水就叫我不要儲值遊戲幣，1個月一次而已」、「是我花自己的錢，又不是花他們的錢，真搞不懂」、「沒有我爸媽在就好了，希望他們趕快往生」。

這串抱怨曝光後，孩子的驚人發言也讓原PO看傻直呼，「爸媽不給他儲值～然後就.......希望爸媽往生！怎麼這麼恐怖！」

對此，網友紛紛搖頭表示，「小孩子都這樣啊，等真的都往生看你怎麼活」、「就是寵壞了啊」、「自己出去住，花自己的錢」、「這小孩應該會比較快往生」、「白養的」、「長大後，就會後悔了」。但網友認為，父母除了養自己小孩，也要盡到「教」的責任，否則就會像文中的孩子一樣，淪為教育失敗下的產物。

(中時新聞網)