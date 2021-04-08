桃園市國中技藝教育各職類技藝競賽4月舉行，機械製圖與車床組技藝競賽由光啟高中承辦，其中車床使用的是全新的威赫工具機，讓參賽學生直感訝異。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

新北市鶯歌國中到光啟高中職業試探，師生們操作無人機。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市國中技藝教育各職類技藝競賽4月舉行，機械製圖與車床組技藝競賽由光啟高中承辦，其中車床使用的是全新的威赫工具機，讓參賽學生直感訝異，就連裁判長都稱讚，可以讓學生發揮實力。

澎湖海事水產職業學校校長、裁判長謝旻淵指出，過去技藝競賽時，發生過車床不夠，比賽選手需要用不同型號的機器競賽，出發點就不會公平。此次光啟高中提供全新車床讓選手分批考試，加上機器製造商派人駐點，有問題隨時調整，可以讓選手發揮實力，也不會有不公平的問題。

謝旻淵也說，技職教育對國家的競爭力相當重要，如過去全球金融海嘯時，德國卻屹立不搖，主要就是他們技職教育相當足夠。而他們創造的品牌、設備，至今也受到許多人肯定，這也是台灣要追求的。謝旻淵說，辦競賽其實相當辛苦，校方願意投入資源，很不容易。

光啟高中校長鄒紹騰表表示，很高興有機會承辦，桃園市教育局也遴選專業的評審老師，以公平、公正、公開、客觀精神為國舉才。也希望透過技職教育競賽，強化國中的技職教育，提升學生對技藝學習動機與興趣。

此外新北市鶯歌國中8年級師生也到光啟高中進行職業試探課程，光啟高中展示了學校汽車科及電機科未來發展的重點，無人機的組裝、操作、訓練特色課程，由協助的臺北科技大學張教授及無人機協會專業教練張教官現場示範，學生們也很羨慕校方優良的設備及師資。

(中時 )