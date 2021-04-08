粉專fun台鐵今發出公告，呼籲民眾勿再測試緊急通報電話，目前已造成佔線困擾。(圖取自粉專fun台鐵)

「請將緊急通報專線留給需要的人！」台鐵太魯閣號2日撞上滑落山坡的工程車，釀成50死的事故，而當碰到鐵軌上有障礙物時，該打哪支電話通報，也成為討論話題，台鐵表示，可撥打緊急電話「0800-800-333」來通報。不過粉專今(8日)卻發文呼籲，希望民眾別再測試來電，因為已造成佔線困擾。

粉專fun台鐵今在臉書發文呼籲，希望民眾別再撥打調度所的電話進行測試，「0800-800-333」這支號碼是台鐵為及時排除路線障礙物問題，所提供24小時的緊急通報電話，若民眾碰到以下情況，「軌道、平交道、橋樑及隧道有障礙物」可拿起電話立即撥打回報情況，會直接連繫到台鐵調度所。

不過近日發生的太魯閣號事故，讓調度所的這支電話被「打爆」。粉專指出，近日調度所接到多通民眾的測試來電，但這已造成佔線問題，更呼籲民眾將緊急通報電話留給真正需要的人，勿再隨意撥打測試造成佔線，也可避免憾事再度發生。粉專再度提醒，這支通報電話僅適用在發現軌道、平交道、橋樑及隧道等有障礙物之通報專用。

官方呼籲貼出後不少民眾轉傳資訊，但也有人推測，民眾會想撥打測試這支緊急通報電話，代表大眾想知道真正撥打後會有什麼關卡，例如需不需要轉接及需要提供什麼資訊，他也建議官方可以公布模擬的通話音檔，大眾就會知道怎麼做更能縮短反應時間。

請勿撥打測試調度所電話 將緊急通報專線留給需要的人！ ⠀⠀ 為及時排除路線障礙物問題，臺鐵提供24小時緊急通報電話，若民眾發現「軌道、平交道、橋樑及隧道」有障礙物，可透過電話專線【0800-800-333】聯繫臺鐵調度所。 ⠀⠀ 但近日調度... 由 fun臺鐵發佈於 2021年4月7日 星期三

(中時新聞網)