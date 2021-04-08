大陸晶圓代工龍頭中芯國際去年底遭美國商務部列入實體清單，導致中芯國際的半導體生產設備來源遭到阻斷，但一直有消息傳出中芯國際的設備供應商獲得美方許可，甚至有消息指出大陸半導體設備商趕上中芯國際的需求，讓中芯國際可以安然度過難關。陸媒報導，據業界人士指出，中芯國際實際上寸步難行，甚至半導體自主化都面臨巨大困境。

大陸晶圓代工龍頭中芯國際日前公布2020年度財報，合併營收達39.07 億美元，年增25.4%，創下歷史新高紀錄，毛利9.21 億美元，年增43.3%。全年毛利率為 23.6%，同樣較前一年有所成長，至於淨利6.691 億美元、年增321.2%，歸屬母公司淨利潤為7.16 億美元，年增達204.9%。面對市場8吋晶圓、甚至是整體產能急缺無法應付龐大需求，傳中芯國際全面調漲晶圓報價。不過，中芯國際生產所需的半導體生產設備，卻還是面臨美方禁令無法獲得。

據陸媒《AI財經社》報導，一名資深業界人士提到，中芯國際面臨的困難比想像的要大得多，「現在的情況是，美國設備的出口被卡得很死，國產設備頂上來還要時間，這給中芯國際帶來了不確定性」。一條半導體生產線有10幾種機台、數百台設備，中芯國際的半導體生產設備有90%來自海外，來自美企占60%，剩下來自日韓等國，大陸本土半導體生產設備比重為10%。

去年底、今年3月初市場傳聞中芯國際獲得美方許可，這導致受惠於轉單題材的台灣晶圓代工廠聯電股價受挫，但這些消息後來被認為有市場炒作之嫌，甚至外媒後來追查下證實，其實這些美企目前都還沒拿到出貨許可，甚至全球獨家供應極紫外光(EUV)曝光設備的荷商艾司摩爾(ASML)傳出與中芯國際重新簽訂一筆12億美元的訂單，都遭ASML強調，這筆合約所提到的是深紫外光(DUV)機台，而非外界期待的EUV機台。

這名業界人士提到，像是美國半導體設備巨頭應材，雖然已經申請出貨許可，但其設備甚至連一顆螺絲都不能出貨。美方設備無法出貨，但大陸半導體生產設備也跟不上中芯國際需求，導致中芯國際陷入兩難，加上將在深圳、上海以及北京等地擴產12吋晶圓產能，讓中芯國際想順利擴充產能面臨極大困難。

該名人士也坦言美國對中芯國際的封殺只會愈發緊縮，建議不要再有幻想，從根本上去提升大陸的半導體生產設備水準。

(中時新聞網)