和潤企業（6592）自結，3月合併營收14.27億元，創歷史單月新高紀錄，年增20.65％；累計第一季合併營收41.19億元、年增18.34％，亦創同期新高紀錄。

和潤隸屬和泰汽車集團，是台灣最大汽車融業者，受惠於台灣車市持續成長，和潤資產餘額提升，加上積極拓展中古車、商用車融資分期業務有成，造就今年以來營收都維持兩位數的成長。

緯軟3月營收4.77億元 寫單月歷史新高
億光3月營收寫31個月新高

(工商 )

#和潤 #和潤企業 #合併營收 #月營收 #創單月新高