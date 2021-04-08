和潤企業（6592）自結，3月合併營收14.27億元，創歷史單月新高紀錄，年增20.65％；累計第一季合併營收41.19億元、年增18.34％，亦創同期新高紀錄。

和潤隸屬和泰汽車集團，是台灣最大汽車融業者，受惠於台灣車市持續成長，和潤資產餘額提升，加上積極拓展中古車、商用車融資分期業務有成，造就今年以來營收都維持兩位數的成長。

(工商 )