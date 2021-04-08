和潤3月營收14.27億元 創單月新高 17:322021/04/08 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和潤企業（6592）自結，3月合併營收14.27億元，創歷史單月新高紀錄，年增20.65％；累計第一季合併營收41.19億元、年增18.34％，亦創同期新高紀錄。 和潤隸屬和泰汽車集團，是台灣最大汽車融業者，受惠於台灣車市持續成長，和潤資產餘額提升，加上積極拓展中古車、商用車融資分期業務有成，造就今年以來營收都維持兩位數的成長。 緯軟3月營收4.77億元 寫單月歷史新高 億光3月營收寫31個月新高 (工商 ) #和潤 #和潤企業 #合併營收 #月營收 #創單月新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞智3月銷售台數破212萬台 創單月新高 10:522021/04/08 財經 氣立3月、第一季合併營收雙雙創同期新高 16:122021/04/08 財經 研華3月營收登歷史次高 接單續旺 15:442021/04/08 財經 三大事業回溫 光寶3月維穩雙位數年增幅 18:522021/04/08 財經 奇力新3月營收 寫去年9月以來高點 16:232021/04/08 財經 《光電股》牧德3月創同期新高 今年營收拼雙位數成長 07:452021/04/08 財經 和潤擴大徵才 開年薪20個月起跳 18:282021/04/08 財經 《電機股》氣立3月、首季營收 雙創同期高 15:072021/04/08 財經 《鋼鐵股》世豐3月、Q1營收創高 Q2續樂觀 15:072021/04/08 財經 《電腦設備》上奇3月、Q1營收創同期高 15:582021/04/08 財經 《電子通路》聯強Q1營收年增26％創次高 Q2續旺 14:502021/04/08 財經 財經熱門新聞 被割韭菜太心寒？ 美百萬散戶炒股榮景不再 專家揭關鍵 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 別人漲上天 救救台積電！679冤魂還有1招解套 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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