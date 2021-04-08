百貨龍頭新光三越集團8日宣佈跨足outlets，攜手國際顧問TOC將於高雄草衙道打造「SKM Park」首號店，預計規模達2.6萬坪，集結220家國際精品、運動休閒品牌廠商，於明年2022年初農曆年前開幕，首年業績挑戰50億元。

新光三越集團業務本部長、SKM Park副董事長吳昕昌進一步分析，新光三越自2017年接手高 雄草衙道以來，積極思考突破與轉型，歷經去年一整年沈澱之後，決定轉型outlets，且定位國際級lifestyle outlets，除了全年折扣「真outlet」，更結合原有草衙道優勢娛樂與餐飲等，加上位於高雄機場捷運第一站，預計首年業績挑戰50億元，有望衝高一年來客數上看700萬次，預期投資草衙道回收速度相對高！

這場新事業發表會係由新光三越董事長村上英之、新光三越副董事長吳昕陽與草衙道購物中心副董事長吳昕昌共同宣布；吳昕陽表示，新光三越去年807億再創業績新高，今年第一季大幅超越預期目標，更較前年2019高達15%成長，今年除了持續強化數位，新事業包括年初發表台北東區的「Diamond Towers」，更積極跨足outlet市場，成立「SKM Park」，這是新光三越轉型重要的里程碑。

SKM Park全區將規劃超過220間店鋪，其中主打全年折扣3至65折的國際品牌、擁有30多個餐飲品牌的大型美食廣場、超過20家備有舒適戶外座位區的的餐廳和咖啡廳，並規劃有叮叮車接駁、衣服修改、包裹運送、衣物乾洗等各種貼心的服務設施；吳昕昌指出，草衙道一年來客數550萬人次、業績平均在30億元上下，其中零售業績占比約50%左右，明年SKM Park開幕有望推升業績占比上看70%，餐飲業績比可望維持20%、娛樂10%。

目前草衙道影城為國賓影城，娛樂部分則有新光三越自營的戶外卡丁車賽道和遊樂園、與柏文健身中心以及保齡球場、棒壘球打擊場、室內兒童遊樂場、生活書店、寵物店、烹飪教室、美髮沙龍與美體護膚中心等，原部分籃球場、直排輪等場域則撤掉做為outlet賣場，此次攜手TOC合作主要負責招商、設計與行銷。

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