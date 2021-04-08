上洋產業（6728）3月營收.88億元，年增85.63％；今年第一季營收新台幣3.93億元、年增52.6％，3月與第一季營收皆創下歷史同期新高。上洋表示，去年疫情下公司仍持續扎根投注資源，在產品布局、通路建置、廣告行銷等面向做了許多努力，年反映成效。

在商用洗衣部分，上洋近期取得了指標性的服務案，標下南科管理局宿舍洗衣經營權，上洋表示，南部科學園區有兩百餘家大廠進駐，就業人數近10萬人，上班人口眾多，南科管理局將宿舍分租給園區內各大企業，上洋在商用洗衣的服務品質、結合雲端監控系統，大幅提升服務便利性深受市場青睞，標得南科管理局的宿舍洗衣經營權；未來著眼南科持續擴大發展，帶動業績提升以及服務擴大。

上洋表示，擴充通路、產品線、強化數位整合一直是公司近年積極發展的目標，日本三菱重工空調系列亮眼的銷售佳績也讓原廠願意釋出更多品項進行合作。

數位整合方面，商用洗衣搭載電子支付的場域逐漸增加，多元的支付模式更受消費者好評。法人表示，以上洋目前發展及營收成長幅度來看，每年持續維持雙位數成長應不成問題。

(工商 )