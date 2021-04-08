房市熱、房價漲勢未歇，房地合一稅收也持續增加，根據財政部統計資料庫顯示，房地合一稅今年前二月個人稅收22.64億元，年增1.4倍，近年推案量增與房市交易熱絡的台中市，房地合一稅收高居全台各縣市之冠，占全台稅收的27%，稅收遠超過雙北市總和。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收增加，代表2016年後低檔購置不動產的民眾，在去年底出售房價已經有段明顯增值。

從房地合一稅收縣市分布可以看出各都會區房市熱度，中南部房市最熱絡的區域， 熱度遠勝於雙北、桃園。台北市、新北市、桃園市今年前二月房地合一稅收分別為2.35億、2.86億、1.81億，反應北台灣在2016年後的房價維持相對穩定，即使區域內不動產的交易規模大，但稅收反而不如台中市。

台中市今年前二月房地合一稅收6.21億元，去年同期則僅有1.56億元，成長幅度將近三倍；此外，高雄市為3.15億元，居全台次高。

曾敬德表示，台中市近年產業持續蓬勃發展，也是台商回流重要的設廠據點，加上許多重大建設進入收割期，房市有許多題材發酵，台中市也不斷有新重劃區推出，吸引許多民眾進場購屋，帶動地價與房價上揚。

曾敬德表示，以財政部公布近兩年課稅案件狀況，絕大多數出售都是持有兩年以上未滿10年、適用稅率為20%的交易，新的房地合一2.0預計今年7月1日即將上路，預售案可能在未來幾個月出現一小波轉手潮，雖然7月1日前的預售轉手還不用繳納房地合一稅，但預料政策上路前的房地合一稅收，仍有機會再攀升。

(工商 )