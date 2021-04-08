港股7日下挫263點後，8日早盤隨著A股回穩震盪向上，重上20天線，並且3個星期以來重上29,000點以上收市。

8日恒指開低70點，開市後曾跌87點至28,587點，之後反彈向上，一舉重上20天線（約28,727點）。午後漲幅擴大，最多上漲380點至29,054點。

恒指最終收報29,008點，上漲333點，漲幅1.16％，為3個星期以來重上29,000點以上收市。8日成交額達2,811.27億港元。

(工商 )