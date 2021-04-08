恒指8日大漲333點 17:342021/04/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股7日下挫263點後，8日早盤隨著A股回穩震盪向上，重上20天線，並且3個星期以來重上29,000點以上收市。 8日恒指開低70點，開市後曾跌87點至28,587點，之後反彈向上，一舉重上20天線（約28,727點）。午後漲幅擴大，最多上漲380點至29,054點。 恒指最終收報29,008點，上漲333點，漲幅1.16％，為3個星期以來重上29,000點以上收市。8日成交額達2,811.27億港元。 聯發科1030元創新高 台股萬七快了 陸港股市8日開盤走軟 (工商 ) #恒指 #天線 #點至 #收市 #大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股開低 台積電見604元跌6元失守季線 09:082021/04/08 財經 《期貨》三大期指皆跌 4月台指期開低52點 09:102021/04/08 財經 富櫃200突破9,000點、上櫃成交值1,243億元 雙創新高 18:372021/04/08 財經 中遠海控 Q1淨利估年增52倍 04:102021/04/08 全球財經 滬指半日漲6點 深成指漲22點 12:102021/04/08 財經 《鋼鐵股》鋼市發燙 燁輝前2月營收年增逾6成 13:252021/04/08 財經 [開箱]OPPO Reno5 Z宇宙藍 輕潮美學亮眼奪目 17:222021/04/08 科技 超市集點 婆媽學生都愛 04:102021/04/08 時尚消費 聯寶電子8日申請登錄興櫃股票 11:212021/04/08 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:352021/04/08 財經 賣匯阻貶 3月外匯存底終止連21升 04:102021/04/08 財經焦點 財經熱門新聞 被割韭菜太心寒？ 美百萬散戶炒股榮景不再 專家揭關鍵 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 別人漲上天 救救台積電！679冤魂還有1招解套 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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