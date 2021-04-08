倫元投顧分析師陳學進表示，台股8日開低走高，加權指數再創新高，終場上漲111.08點，漲幅0.66％，收在16,926.44點；櫃買指數亦同步上漲2.42點，漲幅1.14％，收在213.8點；三大法人進出方面，外資續買11.13億元，投信轉買2.13億元，自營商續買43.33億元，惟外資法人於台指期轉賣495口多單，累計淨空單部位為23,362口，心態轉趨謹慎中性偏多。

受惠新冠疫苗於多國陸續展開施打，美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）持續維持「超量化寬鬆」基調不變，全球經濟前景展望轉趨樂觀。此外，國際貨幣基金組織（IMF）也預測，台灣經濟今年將成長4.7％，較去年4月的預估值3.5％，調升了1.2個百分點，優於南韓及香港的預估值。

個股方面，本周納入投資組合的智晶，推出多款觸控OLED面板，搭上家電應用浪潮，營運看俏，在法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，就類股與個股輪動的架構觀察，隨台積電未來3年將砸千億美元擴廠，且美國國會通過1.9兆美元刺激計畫，美國總統拜登更將加強基建計畫。此外，越來越多國際大廠力挺加密貨幣支付交易行為、缺貨漲價題材股持續延燒，不論是電子或傳產等類股均有輪動輪漲的機會。

展望後市，台股在經濟面、資金面及籌碼面等，均持續處於有利條件，預期台股4月行情仍將持續精彩，在市場尚未出現過度追價，且多方結構未遭到破壞前，逢低皆可順勢作多。

(工商 )