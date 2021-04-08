證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤8日放量上攻，加權指數再創新高。觀察技術面指標，仍呈強勢多頭態勢，日KD、周KD指標均高檔鈍化，挑戰「萬七」關卡機率頗大，目前仍是強勢股恆強的格局。

選股方面，面板指標股群創、友達持續上攻，技術面未出現敗象，仍可偏多操作；IC設計指標股敦泰、天鈺股價8日亮燈漲停，聯發科也創歷史新高，顯示IC設計族群仍是目前盤面主流，持股凌陽仍有望向上表態；矽晶圓指標股環球晶亦創高，矽晶圓、MOSFET族群有望持續走揚；被動元件指標股國巨爆量上揚近3％，族群有機會轉強，國巨、華新科、信昌電可留意。

至於傳產股，貨櫃航運股長榮、陽明，近期股價持續上攻，惟陽明高檔爆量小跌，顯示主力已有獲利了結跡象。後續能否換手再攻不得而知，不過就技術面而言，並不建議再追價。目前表現最強勢的仍是鋼鐵股，中鴻、中鋼構、大成鋼、中鋼等，在漲價利多激勵下，有望持續向上表態。

個股方面，本周納入投資組合的新唐，IC設計股重回主流，微控制器（MCU）進入旺季，在漲價題材帶動下，股價7日創近兩年來新高，8日漲多拉回，惟成交量並未有效放大，顯見多頭趨勢不變。

展望後市，晶圓代工雙雄見到低接買盤，聯電大漲4.8％，呈現價漲量增、KD鈍化，打出短底型態；台積電近期雖量縮，惟KD指標高檔鈍化，預期後市持續反彈機率高，有望激勵大盤持續創高。

(工商 )