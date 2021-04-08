逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:342021/04/08 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券分析師吳磊光表示，集合外資與融資力道，台股展開新多頭階段，8日順利攻抵16,926點，只要16,680點附近穩住，「萬七」將不會是天花板。 前波美國10年期公債殖利率回升到1.77％，創近14個月以來的最高，受升息跡象脅迫，科技股股價因此出現回檔修正，反而成為逢低進場的好時機，績優的5G或電動車概念股可多加留意。 個股方面，本周納入投資組合的天鈺，IC設計族群再次扮演市場領軍重心，受惠面板驅動IC售價調漲，營收與獲利雙雙看增。 逐洞賽｜證券分析師吳磊光 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 (工商 ) #天鈺 #台股 #萬七 #升息 #IC設計 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:312021/04/07 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:342021/04/07 財經 《盤中解析》股王綻光 再闖新高 11:092021/04/08 財經 三星首季獲利 初估勁揚44％ 04:102021/04/08 全球財經 新光三越跨足outlets 首發店高雄草衙道明年農曆年前開幕 17:382021/04/08 生活 林佳龍提辭呈 藍轟蘇揆下台 04:102021/04/08 焦點要聞 《集中市場》外資連4買 萬七不遠了 15:242021/04/08 財經 面板雙虎 催動光電股攻高 04:102021/04/08 財經要聞 《光電股》私募邁大步 光磊漲停慶賀 11:262021/04/08 財經 環球晶3月營收 單月最佳 04:102021/04/08 財經要聞 411開踢 企甲足球聯賽有新風貌 04:102021/04/08 運動天地 財經熱門新聞 被割韭菜太心寒？ 美百萬散戶炒股榮景不再 專家揭關鍵 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 別人漲上天 救救台積電！679冤魂還有1招解套 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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