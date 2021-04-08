台鐵局長懸缺3個月，都是由交通部次長暫代，而國民黨立委鄭麗文7日在立法院質詢交通部長林佳龍，是否有提出台鐵局長人選，林佳龍竟然卡住4次答不出來。
鄭麗文：請問交通部，第一次甚麼時候把台鐵局長人事送出來？
林佳龍：這個部份我都有跟行政院，恩…
鄭麗文：甚麼時候？
林佳龍：…
鄭麗文：你有沒有送？
林佳龍：…
鄭麗文：你沒有送救更嚴重啦？正常來講，你一定有送嘛！不是嗎？
林佳龍：….有跟…院…
鄭麗文：所以是行政院不滿意這個人選？所以被打了回票？再送第二次？
林佳龍：…這個…
鄭麗文：然後送到最後，沒有辦法產生一個人選如期上任，只好請次長代理？代理以後3個月都沒辦法找到人選？你送了幾次，你記得嗎？
謝寒冰在TVBS《新聞大白話》指出，林佳龍都要離職了，還不乾不脆，有甚麼是就明講，到這個節骨眼，還吞吞吐吐，到底什麼不能講？是不是被蘇貞昌嚇到？
據了解，許多人推測台鐵局長會懸缺3個月，就與蘇林鬥爭有關。台鐵局副局長馮輝昇，是林佳龍從台中帶到中央的團隊，
據了解這次台鐵局長出缺，林佳龍想安排馮輝昇內升，又遭蘇揆擋下，是台鐵近3個月沒有局長的原因。馮輝昇曾擔任林佳龍台中市長任內的交通局副局長，2019年被安排至台鐵局出任副局長，曾引爆台鐵內部的大反彈，工會不滿還登門抗議，林佳龍被迫出面安撫，才讓這起人事命令順利執行。
去年11月30日台鐵發生猴硐走山事故，加上時任鐵路局長張政源將在今年1月16日屆齡退休，交通界即盛傳在台鐵窩了近兩年的馮輝昇即將升任鐵路局長，不過，人事案卻被行政院打回票，交通部無奈，也遲遲未提出政院滿意的人選，只好由常務次長祁文中代理台鐵局長至今，讓台鐵局長成為懸缺最久的一次。
(中時新聞網)
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