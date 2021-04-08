軍公教年金改革2018年7月1日上路，銓敘部今天公布調查，2019年度辭職的公務人員人數達1988人，但多數人員都選擇保留年資。考試院也已針對112年7月1日以後新進人員規劃全新退撫制度，預計年底前提出初步方案，「確定提撥制」也會納入考量。

銓敘部今天在考試院會中報告「近3年公務人員退休資料統計分析及年金改革相關配套機制執行情形」，近3年公務人員退休人數約在6千至7千人左右，變化不大。

至於退休者的平均退休年齡約57歲，比之前3年的平均數略增0.89歲；平均退休年資則從29.7年，逐年增加至31.55年。考試院長黃榮村指出，年金改革後公務人員退休年齡雖略有成長，但與65歲法定退休年齡仍有相當的距離；而且年改的目標就是要減輕退撫基金的財政負擔，這樣的變化可以減輕年金的財政壓力。

此外，他說，在少子女化與國人平均壽命上升的社會趨勢下，公務人員適度延後退休也符合社會需要，實在無須過度擔憂老化問題。

為了因應人口高齡化發展趨勢，自100年起將公務人員支領月退休金年齡從50歲，延後至60歲(即俗稱的85制)，之後配合國家推動整體年金改革，接續從110年1月1日起再逐年延後至65歲。對於未達上述法定月退休金年齡者，同時搭配實施展期及減額月退休金措施，賦予公務人員更多退休生涯規劃選擇。

銓敘部表示，根據統計，109年度申請展期及減額月退休金人員已達千餘人，占當年度退休總人數18％左右，顯示已逐步發揮該機制效應。

配合年金改革實施的年資保留及年資制度轉銜規定，任職滿5年以上的離職公務人員，如不申請退還退撫基金費用本息，可以等到年滿65歲之日起6個月內，再來請領離職前原公職年資的退休金；公職年資未滿15年者，如有轉任其他職域工作，該年資可以和原有公職年資合併計算達15年，以請領原公職年資的月退休金。

根據銓敘部的統計，2019年度辭職的公務人員人數達1988人，但當年度請領退還退撫基金費用本息者僅798人，遠低於當年度辭職人數，顯見多數離職公務人員都選擇保留年資，使原有年資之退休金給與更具保障，有利於公、私人才交流。

黃榮村在會中裁示，公務人員退撫制度必須朝向永續發展，未來除持續針對制度進行滾動式檢討外，也須依法定時程規劃112年7月1日以後新進人員之全新退撫制度，以建立更健全合理及兼顧基本生活保障與適足性的公務人員退休制度。

至於新進人員退撫制度的規劃進度，包括確定提撥制、確定給付制和混合制的利弊都已在進行分析，銓敘部長周志宏在與媒體茶敘時表示，由於私校退撫採取「確定提撥制」，未來新的公教退撫是否也要改成「確定提撥制」？無論如何這都是重要的考量方向，目前正在收集資料，預計年前會有方案出來。

(中時 )