優人神鼓紀錄片《非想非非想》在經費短缺下無法正式開拍，發動電影拍攝集資計畫。（牽猴子提供）

優人神鼓紀錄片《非想非非想》藉影像技術，把太麻里的日出、明池的雲霧繚繞送進戲院，讓觀眾以最近距離感受優人演出。（牽猴子提供）

優人神鼓的起家厝老泉山山上劇場，在2019年八月經歷大火。（牽猴子提供）

優人神鼓以「雲腳」淬煉自我，走一天路、打一場鼓，從台灣到世界各地，步行超過 13000 公里。（牽猴子提供）

在台灣進入工業化，民俗儀式漸被遺忘的年代，優劇場便巡迴全台10個鄉鎮，邀請當地藝陣演出，成為當前社會文化的另一種聲音。（牽猴子提供）

「優的未來，從過去開始」，2019年八月的一場大火，使優人神鼓30多年來生活、訓練與創作的家園、200件樂器道具、文化景觀瞬間化作灰燼。火災後不到一個月，老泉山山上劇場排練場的階梯冒出了香楠木的嫩芽，和四周燒到焦黑的木頭殘骸形成強烈的對比。「這些木頭經過大火、經歷死亡，彷彿有了更強壯的生命力。」優人神鼓創辦人劉若瑀說，彷彿這場火來得正是時候，它將優燒回原點，也帶優回歸最初。

火燒掉了什麼？優人神鼓重建的又是什麼？災後共建展開之際，曾執導《練習曲》、《曼菲》，並以他們在島嶼寫作：瘂弦《如歌的行板》獲得 2015 年台北電影節最佳紀錄片、最佳攝影奬和最佳剪輯獎的陳懷恩導演，決定以鏡頭紀錄優的故事、和優一同探索未知的答案。

自2019年12月，優人神鼓紀錄片《非想非非想》製作團隊投入一整年，以近200萬元的經費完成第一階段的田野調查。而改變正在發生，團員重建老泉山、所有的生命和能量重新發芽，然而，疫情的襲擊不僅使拍攝停擺，優人神鼓的商業演出也幾乎全部取消。導演陳懷恩表示：「不只紀錄片拍不下去，優人日子也快過不下去了，大家想的是如何一起度過難關。」

這段時間，彷彿回到30年前的優，優人在老泉山上與生態共建夥伴一同搬竹子、蓋廚房，用雙手建造生態家園，於自然中尋找優人神鼓的未來。為了將這些關鍵時刻紀錄下來，昨日（7日）晚間啟動電影拍攝集資計畫，希望以群眾之力籌募600萬元的拍攝與發行資金。《非想非非想》將保存優人神鼓的文化、聲音和視覺美學，藉影像技術，把太麻里的日出、明池的雲霧繚繞通通送進戲院，讓觀眾以最近距離感受優人演出的感動。

「紀錄片作為社會中很重要的介質，也告訴我們正經歷某個時代，每個人的何去何從，都能從中得到一些蛛絲馬跡。」導演陳懷恩表示，30年前、10年前和現在的優人故事都不同，重要的是，他們的精神在每個不同的時代是如何被適用的。這是一部從過去看到未來的紀錄片電影，有90年代的台灣藝術文化，有優的開始、成長、共建與重生，隨著導演陳懷恩的鏡頭，和優一起在困境中探尋出路。

若集資順利，電影預計於2023年完成和發行，民眾將可以用一張電影票，看一場世界級演出，無論是明池濛霧圍繞下的《聽海之心》、或是太麻里日出之時，跟著優人的鼓聲一同為世界祈福，當電影美學與表演藝術碰撞，將在戲院中獲得前所未有的感動，並真正理解人與自然共存的意義。優人神鼓紀錄片《非想非非想》電影拍攝集資計畫現正進行中。

(中時 )