台北市長柯文哲今至議會進行施政報告，針對中央宣布4月12日起將開放中央及地方政府防疫人員接種疫苗，對此，台北市長柯文哲允諾將接種，「下禮拜我會乖乖去打疫苗」，至於是否呼籲總統蔡英文一起打疫苗，柯文哲則說，除非蔡英文永遠躲在總統府，不然還是要打。

AZ新冠肺炎疫苗已有兩批共31.62萬劑抵台，但第一類醫事人員迄今接種僅1萬8657劑，中央流行疫情指揮中心宣布，開放中央及地方政府防疫人員，以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作的第一線人員等高接觸風險工作者，可開始接種。目前柯文哲被列為第二優先對象。

林國成質問，許多人對於疫苗有疑慮，未來是否會帶頭打疫苗外，柯文哲表示，現在是因為鎖國大家不想打，但若等到國門一開後，不打的話都會害怕，並承諾會施打疫苗，「下禮拜我會乖乖去打」。

林國成又問，柯文哲是否會呼籲總通蔡英文一起打疫苗，柯文哲表示，除非他不接觸人民，永遠躲在總統府，不然還是要出來打。

此外，潘懷宗指出，何謂疫苗的保護力？其實最好的疫苗是針對個人、不是群體 。潘懷宗說，柯文哲是醫界大老，但他有做功課，提供市府參考，其實現在的疫苗，對重症住院的保護力，是百分之百，並沒有好壞之分。

(中時 )