台安醫院遭檢舉透過旗下診所詐領健保費，涉嫌詐欺及偽造文書，詐領金額約有122萬元，院長等人因此遭地檢署約談。健保署表示，將會配合檢調單位的調查，台安醫院也發聲明指院方正積極配合調查，請外界及媒體勿過度臆測。

健保署台北業務組組長劉玉娟表示，台安醫院去年曾在7月、11月向病患收取健保給付的特材費用，分別收取1萬1940元、5500元，遭健保署處以5倍罰鍰，開罰5萬9700元、2萬7500元。另過去健保也推動專案，檢查醫院的病歷，台安醫院2019年至今被扣減7、80萬。

對於此次台安醫院因涉詐領健保費被約談，劉玉娟表示，該院涉及的不只是詐領健保，還有逃漏稅問題，不過因偵查不公開，加上詐領的內容還不是很清楚，不方面多做說明，健保署將會配合檢調單位的調查。

今午台安醫院發表聲明表示，該院一向秉持傳揚福音，醫治疾病的基督精神，提供民眾全人的醫療服務。院方正積極配合調查，一切細節狀況尚在了解階段，目前暫不對外做任何回應。

台安醫院也指出，他們相信並尊重司法，也配合檢方依法辦理的相關程序，在此同時，也請外界及媒體勿過度臆測。醫院提供的醫療服務及營運皆不受影響，一切正常，請民眾安心。

(中時 )