憨兒阿春在製作蛋糕流程上雖不熟練但也能慢慢完成，在重覆練習及師傅帶領下，烘焙出一顆顆鬆軟的蛋糕。（林雅惠攝）

5月母親節即將到來，對於偏鄉部落學童，不少因為家中經濟缺乏，要實現母親節聚餐或吃蛋糕慶祝相當困難，喜憨兒基金會發起民眾認捐母親節蛋糕送部落，一方面讓憨兒有工作，又能讓偏鄉孩童能與媽媽共度佳節，一份愛心，雙倍支持。

喜憨兒高雄庇護工場中央廚房，提供內場製作等就業，有多名憨兒在此工作，賺取薪水，在憨兒的工作生涯裡，「學習」佔了大多數比例，阿南、阿春學習攪拌麵糊已經3個多月，大致上流程雖不熟練但也能慢慢完成，在重覆練習及師傅帶領下，烘焙出一顆顆鬆軟的蛋糕。

喜憨兒基金會指出，多數偏鄉國小資源十分缺乏，多數學生屬於弱勢，在一次送愛到一所客家庄小學，欣賞到學童演唱客家母語歌謠及烏克麗麗表演，雖然僅有一個半小時相處，但看到的卻是無比豐富，學校師生說，從憨兒身上看到堅強與勇敢，更看到基金會對憨兒教育扶持的用心。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，「送愛到部落」是將憨兒努力工作的成果揉入糕點裡，再把生命的美好與學童一起分享，當孩子們拿到蛋糕，滿足的聞著香氣，露出開心的笑容時，發現最簡單的快樂，就是分享所擁有的幸福。

喜憨兒基金會邀請您響應「送愛到部落 認捐母親節蛋糕」計畫，預計為高雄市、台中市、台東縣、新竹縣14000多位偏鄉小學童，募集母親節蛋糕，只要捐款499元，就能讓每位學童帶回一顆6吋蛋糕，與家人共度母親節。

(中時 )