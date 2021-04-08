新光一號（新光R1）8日由信託監察人召開受益人大會，在出席權數89.67％的情況下，監察人提案的前三案，全數以出席權數8到9成以上的同意票，通過新光R1要終止與新壽樓管的複委任契約，不得再向新光人壽及新光建設承租車位，及晶華管護辭去基金監察人，最後並以64％以上通過委任律師翁偉倫接任基金監察人。

新光R1在8日下午由監察人晶華公寓大廈管理維護召開受益人大會，這也是國內REIT首次有監察人召開的受益大會，將討論由監察人提出的四大訴求，一要求終止新壽樓管的複委任契約，這部分以出席權數的81.61％同意，通過；二是不得再向新壽與新光建設承租任何車位，也是以出席權數的81.61％過關，三是晶華管護辭去監察人，是出席的99.5％通過；四是推選律師翁偉倫出任新光R1信託監察人，則是以64.78％通過。

會議一開始主持人即晶華管護總經理林超驊即公布，新光R1的委任律師因故未出席，受託機構兆豐銀行亦未出席受益人會議，且至今「不認錯」，所以晶華管護才代表受益人召開會議，「直球對決」，指控新光R1的管理單位新昕國際，加上再複委任不動產管理單位新壽樓管，兩家合計一年收近5千萬元的管理費，及向新光人壽與新光建設，額外租用57個車位，讓基金成本墊高到4成以上，相對其他REIT 基金的2成多，新光R1費用明顯過高。

林超驊指控兆豐銀行身為受託機構，卻不去檢視新壽樓管的複委任架構，及向新昕國際利害關係人新壽等租用車位，沒有依信託公會自律規範，重新訂定契約，同時基金資金用途根本沒有「租賃」，根本就不得再對外租車位。

會議在監察人報告後，有多位受益人發表意見，有人直接指責金管會不作為，應彈劾金管會與銀行局，有人則是指控兆豐銀行收了基金管理費，卻放任新光集團吸新光R1的血，應追回不當利得。

但也有受益人反駁，租約或複委任問題，為何不在基金內部討論解決，若有不法，可向金管會檢舉，為何要大張旗鼓開受益人會議？

新昕國際亦到場說明，強調所有契約都合法，且新光R1的天母傑仕堡委託福永管理，是六年前有經公開遴選，當時晶華管護的母公司晶華酒店有領標，且看光傑仕堡所有費用資料，這次晶華酒店與其子公司再用查帳為由再次看天母傑仕堡，新光才會拒絕。

新昕國際強調，多年來新壽以3,500元含稅的價格，出租車位給新光R1，或天母傑仕堡在誠品離開後，無人要承租，由新光集團承租，目前仍未獲利，都是為了讓新光R1繼續營運，絕對沒有管理不善或吸血，否則新光R1不會存在這麼久。

新昕國際並反質疑晶華，即新光R1車位偶有閒置，15年來損失70多萬元，但不到一年召開三次受益人大會，花費新光R1逾百萬元，費用似乎更高。

有受益人反應，若停租車位、不再委由新壽樓管管理，並新光R1的影響或違約金，沒有相關評估；另外也有受益人表示，議案細節是現場才看到，也是現場才聽到新昕國際的說明，現場要馬上當法官，其實有難度；亦有人反應，信託監察人在受益人大會提案，似無法源依據。

現場律師解釋，信託監察人有召開受益人會議的權利，就有提案權。

(工商 )