陳謙文、王樂妍在TVBS《女力報到》上演浪漫求婚，劇組正是在「猴硐貓村」拍攝，播出後大獲好評，也被網友讚最登對的螢幕情侶，吸引不少網美、婚紗公司前往猴硐拍照打卡，帶動觀光熱潮。8日新北市府動保處特別邀請王樂妍、陳謙文擔任「猴硐貓公所」活動代言人，巧的是2人也有養貓，王樂妍養貓10多年，目前有4隻貓；陳謙文今年1月認養2隻貓，正式加入貓奴行列。

聊起養貓，王樂妍自認是「寵貓一族」，每次買自己的東西，若超過上萬元會考慮很久，但貓的東西「不考慮價錢，立馬付現」，甚至新家裝潢，第一考量也是貓，與設計師討論貓屋，裝修費用將近30萬元，設計師驚訝：「這些配備根本是貓城堡，很少有人為貓花這麼多錢」。

陳謙文剛養貓當新手爸，常詢問王樂妍有關養貓的問題，有次聚會兩人帶貓同行，沒想到自己的貓對王樂妍的貓特別有好感，陳謙文開玩笑稱「幫我的貓跟王樂妍的貓提親」，王樂妍也笑說「那你的貓可能要跟你一樣有才華，會唱歌創作才能來提親」，陳謙文回說「那我要來教我的貓唱歌」。

王樂妍和陳謙文表示，原只是單純養貓當寵物，結果意外成活動代言人，笑稱養到「招財貓」，讓主人荷包滿滿，今晚要給牠們好好加菜。活動現場兩人也克盡代言人的職責，指導大家如何抱貓與暢談養貓經驗，並宣導猴硐貓村賞貓守則，呼籲大家要遵守「不觸摸、不逗弄、不棄養、不攜帶寵物前往」四不原則，一起成為愛貓防疫守門員。

新北市政府動保處為宣導正確餵養貓咪的保育觀念，並活化閒置空間再利用，特地將位於貓村的台鐵舊宿舍翻修打造為「貓咪衛教資訊站」，並於103年11月開幕；有鑑於此，財團法人流浪動物之家基金會及卡巴迪亞國際有限公司特別向新北市政府動保處提案，將「貓咪資訊站」升格為「猴硐貓公所」，提升人員編制，強化軟硬體設施等，盼設立「貓衛生所」醫療站，致力打造成為全球「貓模範村」。

《女力報到》CP陳謙文、王樂妍成為「猴硐貓公所」活動代言人。（卡巴迪亞國際有限公司提供）

陳謙文、王樂妍8日受邀擔任「猴硐貓公所」活動代言人。（卡巴迪亞國際有限公司提供）

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