據實價登錄2020年資料，台慶不動產分析全台六大都會區成交住宅屋齡占比發現，30年以上屋齡占比最高為台北市，達46.1%，交易屋齡在2年以下，表現僅11.4%，唯獨高雄市、桃園市超過三成，而台南市也愛新房子，占比達27.2%；另外，台中市10至30年屋齡交易是六都中最多，超過四成。

從實價登錄資料的交易屋齡占比看到，2020年台北市30年以上屋齡交易近五成，換句話說每2戶交易就有1戶是屋齡30年以上的老屋！台慶不動產資深研究員陳金萍表示，台北市由於開發較早，現有房屋普遍屋齡較高，加上土地幾乎已被開發完畢，新建案不多，因此，台北交易屋齡相對偏高。

陳金萍進一步分析，若從台北市行政區來看，僅剩內湖區平均屋齡還在2字頭，其餘行政區的平均屋齡皆超過30年。除此之外，較高的房價也是讓交易屋齡較高的主因！在預算有限的情況下，民眾在購屋時會退而求其次，轉為購買屋齡較高的物件，選擇屋齡較高的中古大樓，或是有危老重建、都更題材的老公寓，不僅總價相對便宜、公設比又低，成了台北市首購族鎖定的目標。

值得一提的是，桃園市2年以下新成屋交易熱絡，比例高達31.1％；10年以下的部分相較其他直轄市高，占比超過五成。換句話說，桃園購屋中每2人有1人是買屋齡10年內住宅；同時，30年以上老屋交易量的占比僅13.1%。

另一方面，高雄市為2020年新屋交易的榜首，購買屋齡2年以下住宅占比達34.3%，超過三成。2020年台南市屋齡2年以下占比也高達27.2%，10年以下交易比例更突破4成。顯見近幾年建商積極大量購地、推案下，也獲得台南人青睞，偏好新成屋或新古屋。

(時報資訊)