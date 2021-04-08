普台高級中學高二學生林品均和胡道瑜於四月三日參加「2021 NSDA (美國演講及辯論協會)台灣區選拔賽」表現優異，分別拿下VLD（林肯‧道格拉斯）辯論比賽高中組第一及第二，品均更榮獲個人Top Speaker獎項！兩人將代表台灣角逐2021年6月世界辯論賽。

林品均從小六開始參加辯論比賽，曾經有一年五次飛到美國參加辯論比賽的記錄，至今已累積約二十場的比賽經驗，身經百戰的她分享，口語能力、臨場反應和說服力是辯論技巧中她收穫最多和進步最多，接下來會更加努力，希望能為校爭光！遠從新加坡來普台就讀國際班的胡道瑜，雖從高一下學期才開始接觸辯論比賽，但對辯論有熱忱的他擁有四場辯論比賽經驗，道瑜認為統整資料和邏輯分析最為重要，也是致勝關鍵。兩位同學從一個月前就開始收集、查閱、消化大量資料，利用平日課餘時間準備、練習，比賽前一天更是備戰到凌晨兩點，亮眼表現實至名歸。

(中時新聞網)