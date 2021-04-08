響應世界衛生日（4月7日）Facebook 與包括衛生福利部疾病管制署在內的全球衛生機關合作，分享「打擊 COVID-19 不實資訊的 6 個技巧」，協助人們了解如何辨識 COVID-19 不實訊息，對抗疫情相關不實訊息的散播。

Facebook 台灣公共政策經理陳奕儒表示：「Facebook 致力於打擊不實訊息，特別在 COVID-19 疫情期間，我們很開心持續與疾病管制署積極合作，透過此次的網路教育活動，分享如何辨別 COVID-19 相關不實訊息，防制不實訊息的傳散，確保民眾安全。」

疫情期間，Facebook 持續與衛生福利部疾病管制署緊密合作，推出許多措施與資源，提供人們即時且正確的防疫資訊，除了之前推出的 Messenger 聊天機器人提供 COVID-19 疫情資訊之外，也透過新冠病毒資訊中心協助民眾在 Facebook 上取得可信度高的 COVID-19 資訊，並與第三方事實查核機構合作，移除有關 COVID-19 的不實訊息。

Facebook 在全球已協助超過 20 億人透過新冠病毒（COVID-19）資訊中心取得來自各地專業衛生組織提供的資訊，同時，有超過 6 億人透過點擊 Facebook 及 Instagram 的彈出式視窗瞭解更多 COVID-19 相關正確資訊。

Facebook 積極採取行動移除 COVID-19 相關不實訊息，疫情期間，Facebook 總共移除超過 1,200 萬則 COVID-19 的有害訊息。同時，Facebook 與第三方事實查核合作夥伴合作，已將平台上超過 1 億 6,700 萬則 COVID-19 的內容標示警告標籤，當用戶看到警告標籤時，約 95% 的機率不會點擊瀏覽原始貼文內容。

而不僅Facebook等平台有其責任來打擊不實資訊，從使用者端共同協力，更是消滅不實資訊、錯誤資訊的有效方法。Faceook指出，使用者可透過「瞭解整篇文章，而不僅僅是一則標題」、選擇從「可靠的訊息來源」獲取資訊、「分享事實，而非謠言」、「從可靠的訊息來源獲取完整的背景資訊」等方式，並提供「朋友或家人剛剛分享了一篇不準確的文章⋯」的應對技巧，以及「稍等，再分享」的原則，教育民眾如何辨別訊息來源是否可靠，注意偽裝成真實資訊的網站，提醒民眾分享事實而非謠言，以及分享之前先檢查文章的準確性等正確觀念。

(科技)