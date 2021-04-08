中信兄弟昨日宣布與2名外籍選手簽約，分別簽下多明尼加籍格里斯（Evan Grills），以及日籍的測試選手高野圭佑，目前陣中有6洋投是各隊最多，不過領隊劉志威透露球團仍持續關注外籍選手，尤其現在大聯盟春訓結束後人選也會更多，不過暫時沒有找洋炮的規劃。

兄弟陣中除了一軍3洋投德保拉、萊福力、加百列以外，去年曾效力兄弟的羅傑斯已經在來台的飛機上，預計明日抵台進行隔離，而新洋投格里斯最高層級為小聯盟3A，根據數據顯示是控球不錯的左投。

而曾在日職出賽過的高野圭佑則是獲得測試機會，總教練林威助說，「高野球速還不錯，有看影片變化球還不錯但控球還不確定，希望他能擔任先發，測試就是要看有沒有機會撿到寶，他29歲應該有一點經驗了，還是期待他。」林威助透露高野是自行向球團推薦的。

除了兄弟以外，樂天桃猿也簽下新洋投，富邦悍將則是簽下洋炮紐那斯助陣，領隊劉志威也透露球團尋找洋將的規劃，「其實我們一直都有在尋找洋投，本來就在等大聯盟春訓結束，等一些選手下來，也許2A、3A選手想尋求發展，會有意願來台。」

劉志威表示球團這兩年來洋將預算有增加，不過也不是無限制，好的洋將通常會簽較長的合約，因此要給他們時間調整，也不會在開季就壓下全部籌碼，即使目前已經找了6洋投，還是會持續鎖定高層級的洋投，也已經有人選了，「洋炮部分教練團還沒有提出需求，目前都在找洋投。」

(中時 )