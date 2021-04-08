龍頭券商發威，元大金（2885）今年首季比去年同期賺超過一倍。根據元大金8日公告的最新獲利統計，今年首季元大金不僅稅前獲利已跨過百億來到139.36億，稅後獲利更以94.07億較去年同期多賺1.2倍，而旗下龍頭券商元大證券在三月份的獲利亦以30.04億元創下單月史上獲利新高。

倘若以元大金今年首季的獲利表現來推估，今年全年獲利將比去年有「多賺100億的空間，應可望超過350億，且應會名列全體金控獲利排名前四大，且是前四大裡，唯一沒有大型壽險公司加持的金控。

除了在基本面交出獲利的亮眼成績，元大金在三月下旬董事會決議發放每股1.2元的現金股利，也讓外資法人深感元大金的獲利是「看得到也吃得到」，因此紛紛以買進持股投下肯定票，使元大金股票在近二週來，獲外資法人大舉買進29,645張，在金控類股名列前茅，也將元大金的股價及外資持股比重雙雙推升，元大金的股價在8日以每股22.7元作收，即將衝破近一年來的22.75元最高價位，外資法人的肯定，亦推升元大金的市值再躍進，最新市值為2,755.2億元。

根據元大金最新獲利統計，元大金旗下龍頭券商元大證券對金控獲利的貢獻度最高，除了三月份獲利創下史上單月新高之外，元大證券今年首季稅後獲利就賺了61.34億元，比起去年同期的19.23億元，多出超過2倍，不論獲利金額或成長力道亦為全體券商之冠。

而元大金並非只有元大證券一枝獨秀，元大投信今年首季獲利4.54億元，亦較去年同期大舉成長32.5％，據了解應與元大投信旗下多檔基金熱賣，以及在市場上與越來越多金融業者合作委外代操有關。尤其以去年三月才上市的高股息龍頭基金，「績效勝大盤」表現最為亮眼，光是以8日的表現來看，淨值再增0.72％，再度勝過大盤漲幅，目前累計獲利率已高達51.7％，已成為元大投信首屈一指的品牌商品，亦為未來業務開展帶來更多利基。

(工商 )