安泰銀行在台北101全國最高公益平台上，邀請法國巴黎人壽、旺旺友聯產險及台北101共同合作，舉辦「孩有未來101音樂會」與愛心市集，藉由一點微薄力量建構一座小小的公益平台，讓這群來自台東的孩子們能夠在台灣最具代表性的地標上，盡情傳唱陳爸的精神與分享孩子的書屋努力的成果，可以使更多人認識、支持、參與「孩子的書屋」，用你、我的方式陪伴著偏鄉孩子的成長，改變他們的未來。

安泰銀行表示，疫情對全球造成重大衝擊，喚起社會大眾對社會、環境及治理（ESG）議題的重視，也凸顯出貧富不均、資源分配不均的狀況一直存在我們的社會中，身為實踐永續目標的關鍵角色─金融業的一份子，該行在推動ESG的路程上，以治理為基礎，力挺綠色金融和社會共好。

安泰銀行指出，永續金融議題中，該行持續關注弱勢／偏鄉孩童議題，偏鄉教育資源缺乏是亟待解決的問題。自2017年起，用行動力挺，結合公益活動推出首部「孩有希望」101快閃音樂會微電影，喚起社會大眾對偏鄉地區教育資源缺乏議題的關注與迴響。截至2020年，陸續推出「孩有我們」聖誕許願樹及「孩有愛，一份愛心二份感動」三部公益微電影，合作的弱勢兒童服務計畫超過48個、幫助超過1萬5,000千位小朋友，愛心捐款金額近千萬元。

這次推出的第四部「孩有未來」台北101秋季音樂會公益微電影，耗時半年。安泰銀行說明，其中拍攝同仁多次前往台東「孩子的書屋」取景，參與孩子們的一日作息，也體會到台東好山、好水的背後，弱勢家庭兒童的無助與無奈，但「孩子的書屋」美麗的初心與夢想，讓該行願意盡棉薄之力，挺身相伴。這部片子記錄了「孩子的書屋」對弱勢孩童無私地愛、對社區翻轉的理念與堅持，透過音樂會中動人的歌聲也唱出了對「孩子的書屋」創辦人陳爸無盡的感恩與想念。

微軟創辦人比爾蓋茲說過，社區發展、基礎教育才是解決貧富差距的重點，「孩子的書屋」創辦人陳爸關注這個議題已超過二十個寒暑，時至今日，更引起了多數人的重視。安泰銀行強調，就如同片中「孩子的書屋」負責人陳彥翰描繪的願景，書屋不僅給予當地孩子支持與陪伴，提供育成計畫，並帶動社區發展。

書屋從陪伴出發，更進階發展到栽培孩子的未來，依著每個孩子的興趣與專長，在農、工、烘培、運動、音樂等面向培育他們的生活技能。「黑孩子黑咖啡」從硬體設備到軟體服務，一點一滴建構起書屋孩子的未來，「青林書屋」更在2016年獲頒ADA新銳建築獎首獎。希望有一天能讓孩子與書屋、社區共榮。

「愛。無所畏」是書屋的堅持，即使這股堅持充滿艱辛。安泰銀行認為，堅持的力量正逐漸地蔓延在台灣這片土地上，有更多像陳爸、像書屋的人，堅信教育是翻轉孩子未來的希望，更是翻轉台灣未來的力量。該行謹以此片，向關懷這片土地的人致上最高敬意，期待你我一同伸出手，共同執起那把路見不平的刀，讓愛無所畏。

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