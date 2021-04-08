2020年全球因為疫情衝擊，各大運動賽式幾乎停辦或延期，尤其撞球界更是停擺狀態。過去活耀在各大比賽的撞球國手柯秉逸、柯秉中與柯秉漢三兄弟決定在5月19-23舉辦「2021光之塔KO盃」撞球賽，希望能為喜愛撞球運動的民眾提供一個競技舞台。

目前世界排名第一的是柯家老二柯秉中，柯家老大柯秉逸世界排名第五，而最小的柯秉漢原本是飛鏢選手，直至18歲才轉戰撞球，柯家三兄弟聯手成為台灣撞球界美談。

去年新冠肺炎疫情重創全球體壇，柯家三兄弟在苦無參賽機會的情況下將重心轉為開設Youtube頻道，提供一般民眾相關撞球技巧教學、宣傳撞球知識等內容。「柯氏撞球」頻道自2020五月成立以來訂閱人數已突破兩萬，累積總觀看次數達到3百多萬人次，非常受到粉絲的喜愛。此外，休賽期的同時，柯氏兄弟也藉拍影片持續自主訓練，向粉絲傳授球技時同步磨練自我技巧，待疫情解封後重回賽場創造佳績。

為推廣撞球運動，柯式兄弟除了開設Youtube頻道外，自發舉辦了「2021光之塔KO盃」撞球賽邀請所有對撞球有興趣者報名參與。柯秉逸表示，賽事會取名叫光之塔KO盃，是因為透過朋友介紹認識光之塔動畫的導演，覺得紀柏舟導演的作品都很有溫度。而我們希望的就是傳遞撞球的溫度，因此在名稱上使用紀導演的作品名稱，期待透過比賽讓台灣的撞球可以再次發光發熱。

光之塔KO盃預定5月19日登場，每天現場接受128人報名參賽，取16人晉級23日64單淘汰決賽。柯秉中說，這場賽事開放職業選手與業餘民眾參賽，總獎金24.8萬元，冠軍可獨拿6萬，預賽每場比賽採取搶8局的10球賽制，職業選手如果碰到業餘民眾則採讓球方式，業餘選手每局只要打進5號球就贏得該局，而職業選手則必須打完10號球才算獲勝。

面對全球疫情的環境，柯氏兄弟表示，他們將不畏懼疫情，對於未來規畫已有完整構想，除了Youtube頻道的持續經營及參賽計畫外，將更投入在公益活動及運動實境節目中，期望能透過國手的影響力改變大眾對於撞球運動的想像，傳遞柯氏兄弟的撞球溫度這個核心價值。

對於2030年杜哈亞運，現年31歲的柯秉逸信心滿滿的說，雖然屆時已40歲，但仍會全力爭取參賽資格；柯秉中表示，到時候35歲，應該正逢巔峰時期，期盼能幫台灣奪金，重振撞球王國美名。

(中時 )