近年來越來越多動畫或漫畫改編真人版影視作品，像是《阿拉丁》、《獅子王》和《花木蘭》等等，而人氣動畫《飛天小女警》也宣布翻拍真人版，分別由汪可盈（Chloe Bennet）、德芙卡梅隆（Dove Cameron）和雅娜佩羅（Yana Perrault）主演，分別飾演花花、泡泡和毛毛；近日網瘋傳開拍花絮照，卻讓眾人相當震驚，因為泡泡的外型神似爆紅梗圖的謎片女主角。

去年美國CW公司公開預計翻拍真人版《飛天小女警》，消息曝光後讓許多卡通迷興奮又期待，真人版故事內容描述小女警成年後，20多歲的她們重新找尋人生意義，再繼續挺身保護世界；動畫中花花、泡泡和毛毛分別由汪可盈（Chloe Bennet）、德芙卡梅隆（Dove Cameron）和雅娜佩羅（Yana Perrault）飾演。

近期真人版《飛天小女警》開拍，花絮照流出引起熱烈討論。(圖/ 摘自IG)

近期真人版《飛天小女警》開拍，花絮照流出引起熱烈討論。(圖/ 摘自IG)

近期影集開始拍攝，網路上立刻瘋傳他們拍攝的片場花絮照，3人打扮幾乎還原動畫裡的樣子，但動畫中小小的3個女孩長大了，也讓一些粉絲覺得不習慣，尤其真人版泡泡的造型，更和爆紅的謎片梗圖白人女主角激似，不免看了有奇怪的憐想。

其中真人版泡泡造型，被認為激似謎片梗圖的女主角。(圖/ 摘自IG)

工作花絮照瘋傳後也引起網友熱烈討論，「這應該叫飛天大女警」、「泡泡長得好像沙發上的女孩」、「我有個極為大膽的想法」、「飛天成人女警」、「魔人啾啾真人版長什麼樣」、「以為是子供向影集，結果準時收看的觀眾都是大叔」、「還以為是謎片」、「怎麼感覺有一點奇怪」。

(中時新聞網)