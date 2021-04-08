有鑑於國徽與國民黨黨徽相近，容易造成混淆，立法院1月29日通過時代力量黨團提案，要求內政部得在2個月內評估更改國徽必要性。內政部評估報告今出爐，內政部表示，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分時代已過去，政黨標章一應時代的變遷，適度調整其標章，以與國家象徵有相當的識別度。

因應國徽與國民黨黨會相似，於外在表彰難以區別、極易造成混淆之疑慮久懸未決，但台灣民主化已久，讓人覺得黨國不分，時力黨團提案要求內政部進行評估報告，依據立法院主決議，內政部需在2個月內評估國徽更改的必要性，並提出專案報告。

根據內政部提出報告，國徽與國民黨黨徽區別，在於國徽中12道白尖角光芒之芒尖未觸及青6底圓形邊緣；而國民黨黨徽中12道白尖角光芒之芒尖觸及青底圓形邊緣，二者雖有區別，但辨別不易。

該報告表示，各國國徽的修改或變更方式，除獨裁專制體制國家外，通常須經過修憲、修法的代議民主或公民投票直接民主等方式決定，並於此過程中，讓相關爭議得到充分討論。

該報告認為，我國青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定之識別度，國徽與中國國民黨黨徽類似，有其歷史原由，惟時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨亦大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章（黨 徽），以與國家象徵有相當之識別度。

該報告強調，修改國徽所涉絶非單純修正法律，或耗費大量公帑重新設計製作前述運用國徽之項目，尚需思考對內造成爭議、擴大意識形態衝突，而無助團結對外的優先課題，對外，甚至影響我國國際活動空間。

(中時 )