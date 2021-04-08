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台鐵408列次太魯閣自強號2日發生出軌，50人送命，檢警調查，肇事原因初步指向義祥工業社之工程車滾落正線鐵軌，導致太魯閣號撞上；對此，同為花蓮人的資深媒體人戴志揚6日於節目《新聞挖挖哇》揭露，李義祥在當地小有名氣，承攬許多工程。

自小在花蓮長大的資深媒體人戴志揚於節目《新聞挖挖哇》表示，肇事工程車駕駛暨義祥工業社負責人李義祥，其實在當工程界頗有名氣，因為標下許多案件。

戴志揚痛批，李義祥十分冷血與恐怖，第一關鍵點在於，李義祥在工程車軌落鐵軌時並未緊急通報台鐵；戴志揚說明，台灣所有的工地主任一定都有緊急聯絡人能向主管單位通報突發事故，或許李義祥有打電話就能阻止這場悲劇，但他卻未這麼做。

戴志揚說道，事故發生後李義祥還被民眾拍到在工寮邊坡旁抽菸、吃檳榔與聊天，絲毫無協助現場救援的行為；戴志揚說：「已經大批的救難人員在現場救人了，你還可以那麼怡然自得，我實在無法想像這個人心理狀態是什麼樣子。」

根據檢警找到的最新畫面，肇事司機李義祥在事故發生的第一時間不僅沒有報警或協助救援，反而是在邊坡工寮與他人聊天、吃檳榔。（圖／翻攝畫面）

工地負責人李義祥前科累累，如今又因違停工程車滑落邊坡，導致太魯閣號出軌翻覆，遭各界討伐。（中時資料照）

逃逸的非法移工（戴安全帽者）於7日傍晚由檢警逮回，晚間移送地檢署複訊。（記者羅亦晽攝）

據了解，肇事工程車所屬之義祥工業社負責人李義祥已遭法院裁定羈押禁見，目前待在收留所等檢方候傳偵訊；另名關鍵人物，在事發當日上午與李義祥共乘工程車前往事發地的非法移工「阿好」，也被檢方列為被告，並於8日晚間裁定羈押禁見，而兩人究竟在事發當日做了何事以致工程車滾落鐵軌，仍待檢調釐清責任；此外國家運輸安全委員會6日記者會指出，委員將不漏掉任何一絲物證，以最公正的角度調查事故發生原因，預計於3至4個月以內公布事實調查報告。

(中時新聞網)