創校30年的義守大學已培育出7萬多名人才，校友在各行各業逐漸嶄露頭角；為提供找到好工作管道，並協助優質企業尋獲好人才，義大每年均舉辦校園徵才博覽會，今年活動於4月開跑，分別為7日的「綜合產業聯合徵才」及26日「醫療保健聯合徵才」兩場，逾百家知名企業設展參與，熱鬧多元。

義大校長陳振遠表示，義守大學獲AACSB認證、全國綜合大學排名第18名暨南部私立綜合大學第一名，今年校園徵才博覽會橫跨半導體、光電、電子電機、製造、營造、金融、服務、百貨等領域，提供畢業生找工作的好機會。

7日開幕場邀集義聯集團、萬豪酒店、晶英國際行館、中國石油、日月光、群創光電、台郡科技、南茂科技、永豐餘集團、台南紡織、元大期貨、Gogoro、宏佳騰、鼎泰豐、國巨等102家參與，期能創造人才媒合最佳契機。

義大推廣教育中心也設攤宣傳多款就業課程，包括智慧電子人才應用發展推動計畫、照顧服務員專班訓練，開放民眾報名參加。

此外，為協助學生更了解自己性向，義大職涯發展中心偕同YS、鳳山就業服務站協助學生進行職涯適性施測，了解自己要什麼，掌握未來發展方向。

義大職發中心感謝勞動部勞動力發展署高屏澎東分署補助該活動，並由衷致謝協辦單位原住民族委員會、高雄市政府勞工局、義聯集團及義大畢業生聯合會等共同籌劃，最重要的是，祝福畢業生及早卡位好工作，就業發展順利。

(中時 )