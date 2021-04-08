公懲會前委員長石木欽和富商翁茂鍾不當接觸，牽扯出重大司法醜聞，立法院司法委員會日前成立調閱專案小組，今天首次開會，確認調閱文件的範圍，小組要求審檢調警所做的調查報告，以及據以作出調查的相關文件，需於一週內、4月15日前送到小組指定地點。

富商翁茂鍾與法界人士不當交往，並鉅細靡遺寫入27本筆記本內，宛如法界「百官行述」，司法院、法務部今年1月18日、4月7日分兩次公布調查報告，有近80名現、前任司法人員捲入風暴。

立法院司法委員會日前成立「審檢調警人員涉及翁茂鍾案重創司法信任案真相調閱專案小組」，今天首次開會，確認調查文件的範圍。

國民黨團要求，請相關機關將所涉文件，包括翁茂鍾日記內容，記載與政治人物、高官、審、檢、警、調互動內容，其中包含與誰餐敘，餽贈禮物及購買股票等細節影本，另請司法院、法務部、警政署及相關涉案等機關，提供調查報告、人審會決議過程與結果等公文資料。

時力黨團則主張，調閱範圍應包括吳仙富自首案等4案的已偵查終結案件的卷宗資料；27本筆記本；相關單位的調查報告及卷宗資料；司法院人審會、法務部與內政部考績會的會議資料、會議記錄與錄音等文件；廉政署接到關於「石木欽案」的檢舉資料。

受邀出席的法務部長蔡清祥說，吳仙富自首案等陳年舊案的卷宗，應已宣示重啟偵查，因偵查不公開，無法提供給立院，而法務部並沒有翁茂鍾27本筆記本；第二波調查報告昨剛公布，待整理完可一併把第一波調查報告提供給立院；檢調違失的部分送原任職機關職務監督，懲處後才會送檢審會，因此目前沒有相關檢審會資料。

司法院祕書長林輝煌表示，兩次調查報告、大法官自律委員會會議資料皆可提供，司法院有翁茂鍾27本筆記本涉及法官的部分，以及人審會的會議資料及文件，這些都牽涉到北檢兩個他字案重啟偵查，且人審會組成有外部學者專家，若讓外界知道他們的意見，恐造成寒蟬效應，因此這個部分的資料恐無法提供，請立院直接向北檢調閱。

經一波熱烈討論後，調閱小組召集人黃世杰總結，目前第一波調閱以各單位的調查報告為核心，以及據以做出調查的相關文件、會議資料，在合法範圍內都要盡量提供，並在一週內、4月15日前送到調閱小組指定地點。

他表示，如果偵查是最強而有力的武器，不希望干擾北檢進行重啟調查的程序，這事情也不用急在一時半刻，因為水落石出是終極目標，「我們也不是抱持看八卦的心情來調閱」，而是希望給行政單位在調查的壓力，看這些司法單位有沒有認真去清查自己人員涉案的內容。

此外，會議進行時，國民黨立委費鴻泰說，有人跟他說，蔡清祥有跟翁茂鍾吃過飯，蔡清祥直言，「沒有，我不認識他」。

(中時 )