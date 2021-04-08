隨著社會型態改變，台灣正式步入少子化時代！過去動輒每年40萬名新生兒出生的盛況早已不再，根據2020年內政部人口統計資料顯示，新生兒人數僅約16萬名，創下十年來新低數字。不孕症醫師表示，造成國人生育率降低的原因，除了沒有生育意願外，還有部分是有生子計畫，但卻生不出來。

●一個月受孕率僅8% 天天行房無實際提升效果

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，胚胎的形成是一個精子及一個卵子的結合，過去不孕門診中，曾遇過一對夫妻在行房紀錄表上打了滿滿的勾，希望能藉由增加行房次數來提高受孕機率。

但事實上每天行房未能有效提高受孕率，即便是正常生育能力的夫妻，每個月成功受孕率也僅有8%。

●女性排卵日最容易受孕 男性24小時內精蟲品質佳

至於哪一天是受孕機率的最高峰？李世明醫師說明，女性每個月排出的卵子僅能存活兩天，即排卵日當天與前一天，這兩日也是受孕率最高峰的時候。而多數女性會透過計算生理週期，來推斷自己的排卵日及危險期，希望在這期間成功受孕，但因每位女性的月經週期不同，故排卵日不同，即便透過手機APP測量也不太準，較精準的方式，可以使用排卵測試劑來檢測排卵日。

除此之外，臨床上也有不少男性，為了增加太太的懷孕率而禁慾多天，想要累積更多的精液量，希望提供受孕成功率。

李世明醫師說，其實這也是臨床常見的迷思，由於精蟲的染色體容易受傷，禁慾多天雖能累積較多的精蟲數量，但也容易提高精蟲脆裂的機會，而且精蟲品質也較差，因此受孕成功率並不會提高，反而是24小時內的精蟲最新鮮、品質最好，而且活動力也較佳。

●懷孕為夫妻雙方共同責任 若不孕建議尋求專業諮詢

李世明醫師提醒，懷孕是夫妻雙方的事，成功受孕的條件，除了女方能順利排卵、輸卵管要通、子宮內膜要厚，男方精子品質要好之外，上述提到的時機也是重點。另外，若夫妻在未採避孕措施且有規律的性生活下，12個月內未能順利懷孕，就建議應該尋求不孕症諮詢，找出不孕的原因，再評估是否透過人工受孕或試管嬰兒的方式進行治療。

天天做愛提高受孕率？不孕症醫師：錯誤迷思。(影音來源/健康醫療網提供)

(中時新聞網)